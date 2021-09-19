Когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году

График отпусков своих сотрудников большинством организаций составляется и утверждается всегда заранее. А в 2022 году у россиян будет 19 дополнительных дней отпуска. Из них 10 - это новогодние праздничные каникулы.

Совсем скоро сотрудники кадровых отделов начнут составлять списки на 2022 год. А обладая определенным пониманием системы оплаты отпускных дней, вы без труда вычислите, когда лучше брать отпуск, а когда этого делать не стоит. Материал "Рамблера" - в помощь.

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Самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Всем, кто получает заработную плату в виде оклада, стоит обратить внимание на март, август, сентябрь и декабрь. В Августе 23 рабочих дня, а в марте, сентябре и декабре - 22. Это наибольшее количество рабочих дней в месяц. Из этого следует, что один рабочий день сотрудника будет стоить не так дорого, как в месяцы с меньшим количеством рабочих дней, поэтому отдыхать выгодно именно в этот период.

В какие месяцы меньше всего рабочих дней

В январе и мае меньше всего рабочих дней (16 и 18 соответственно). В таком случае, каждый рабочий день будет стоить дорого.

Как считать

Посчитать очень просто. Допусти, ваша зарплата в сентябре составит 60 тысяч рублей. В сентябре 22 рабочих дня. Тогда получается, что 60 000/22 = 2 727 рублей стоит каждый день работы.

Если возьмете в сентябре двухнедельный отпуск, то вам останется отработать 12 дней. В таком случае 2 727*12 = 32 724 составит ваша зарплата за сентябрь.

Посчитаем январь.

60 000/16 = 3 750 рублей стоит рабочий день. Если взять двухнедельный отпуск в январе, то получится 6 рабочих дней. В таком случае зарплата составит 22 500 рублей.

Давайте посмотрим и на май. В мае - 18 рабочих дней. Если вы решите использовать 14 дней отпуска, приплюсовав их к майским праздникам, то работать в этом месяце вы будете лишь 8 дней. В таком случае 60 000/18 = 3333 рублей, и следовательно 3333*8 = 26 666 рублей.

Что имеем в итоге: сравниваем месяцы

Получается, что взяв две недели отпуска в январе вы получите 22 500 рублей, в мае - 26 666 рублей, а в сентябре - 32 724 рублей.

Обратите внимание, что здесь происходил расчет не отпускных, а именно суммы заработной платы.

Поэтому прежде чем планировать отпуск, считайте разницу по месяцам по данной схеме. Чем выше зарплата, тем больше будет разница.