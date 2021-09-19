Когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году

График отпусков своих сотрудников большинством организаций составляется и утверждается всегда заранее. А в 2022 году у россиян будет 19 дополнительных дней отпуска. Из них 10 - это новогодние праздничные каникулы.
Совсем скоро сотрудники кадровых отделов начнут составлять списки на 2022 год. А обладая определенным пониманием системы оплаты отпускных дней, вы без труда вычислите, когда лучше брать отпуск, а когда этого делать не стоит. Материал "Рамблера" - в помощь.
Всем, кто получает заработную плату в виде оклада, стоит обратить внимание на март, август, сентябрь и декабрь. В Августе 23 рабочих дня, а в марте, сентябре и декабре - 22. Это наибольшее количество рабочих дней в месяц. Из этого следует, что один рабочий день сотрудника будет стоить не так дорого, как в месяцы с меньшим количеством рабочих дней, поэтому отдыхать выгодно именно в этот период.
В январе и мае меньше всего рабочих дней (16 и 18 соответственно). В таком случае, каждый рабочий день будет стоить дорого.
Посчитать очень просто. Допусти, ваша зарплата в сентябре составит 60 тысяч рублей. В сентябре 22 рабочих дня. Тогда получается, что 60 000/22 = 2 727 рублей стоит каждый день работы.
Если возьмете в сентябре двухнедельный отпуск, то вам останется отработать 12 дней. В таком случае 2 727*12 = 32 724 составит ваша зарплата за сентябрь.
Посчитаем январь.
60 000/16 = 3 750 рублей стоит рабочий день. Если взять двухнедельный отпуск в январе, то получится 6 рабочих дней. В таком случае зарплата составит 22 500 рублей.
Давайте посмотрим и на май. В мае - 18 рабочих дней. Если вы решите использовать 14 дней отпуска, приплюсовав их к майским праздникам, то работать в этом месяце вы будете лишь 8 дней. В таком случае 60 000/18 = 3333 рублей, и следовательно 3333*8 = 26 666 рублей.
Получается, что взяв две недели отпуска в январе вы получите 22 500 рублей, в мае - 26 666 рублей, а в сентябре - 32 724 рублей.
Обратите внимание, что здесь происходил расчет не отпускных, а именно суммы заработной платы.
Поэтому прежде чем планировать отпуск, считайте разницу по месяцам по данной схеме. Чем выше зарплата, тем больше будет разница.
Но далеко не все планируют отпуск. ориентируясь на данные подсчеты, предпочитая не высчитывать зарплату, а руководствоваться удобством дат. А как поступаете вы?