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Где можно дешевле всего отдохнуть в октябре

Диана Товсепова
25 минут назад

Эксперты популярного сервиса бронирований Tvil.ru выяснили, как и где предпочитают отдыхать россияне осенью. Оказалось, что

Где можно дешевле всего отдохнуть в октябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

российские туристы бронируют отдых в сентябре и октябре на период от 1 до 10 ночей и тратят на жилье от 1,2 до 6 тысяч рублей в сутки.

При этом дороже всего в сентябре и октябре отдохнуть в Лахденпохье (город в Карелии), а дешевле — в Новом Афоне.

Новый Афон — небольшой город в Абхазии. Кроме дешевой стоимости отдыха у курорта есть целый ряд преимуществ. Во-первых, чтобы попасть туда не нужны справки, ковид-паспорта, визы. Нужен только российский паспорт.

Во-вторых, город отличается живописными видами и богатой историей. Первые упоминания о нем относятся к III веку, его основали греки, а в 1890-х годах Новый Афон превратился в крупнейший религиозный центр на черноморском побережье Кавказа.

Здесь есть небольшие водопады, сказочная станция Псырцха, лебединое озеро.

Жилье здесь обойдется в среднем 1379 рублей в сутки. Причем среднее время пребывания туристов осенью в Новом Афоне — 10 дней.

Второе место в рейтинге дешевых туров осенью занимает Пятигорск, а третье — Ейск.

Sputnik-abkhazia.ru на основе данных Tvil.ru

Рейтинг составлен на основе оплаченных заявок жилья российскими туристами с 1 сентября по 31 октября 2021 года.

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