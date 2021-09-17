Как за выходные посетить несколько городов

Иногда очень хочется все бросить и устроить себе настоящие выходные: со сменой обстановки и деятельности. Можно отправиться в дом отдыха на пару дней и расслабиться в приятной атмосфере, а можно провести уикенд активно и устроить мини-путешествие. Причем за пару дней можно побывать не в одном, а сразу в нескольких городах. О том, как это сделать, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Автобусные туры

Видео дня

Путешествие на автобусе — отличный способ устроить себе интересное маленькое приключение в выходные дни. Основной плюс автобусных туров — их относительно невысокая стоимость и возможность за короткое время посетить сразу несколько городов. В поездке группу туристов сопровождает экскурсовод, который рассказывает много интересного о местах, где планируются остановки.

Чтобы успеть посетить все запланированные города и достопримечательности в них, путешествие на автобусе предполагает следование строгому графику. В нем указано четкое время для приема пищи, походов в магазины и свободного времени для прогулок по городам.

На ночь, как правило, путешественников селят в гостиницу. Есть автобусные туры, в которых турист сам может выбрать подходящий отель (но тут надо учитывать, что к автобусу он должен будет утром приехать сам, чтобы продолжить путешествие), но чаще всего проживание в гостинице включено в стоимость автобусного тура. Это удобно, поскольку вам не придется беспокоиться о том, как успеть на автобус с утра, да и при бронировании большого количества номеров отели, как правило, дают скидку. Поэтому стоимость номера для путешественников будет ниже.

Железнодорожные экскурсии

Возможно, мало кто знает, но на поезде можно не только добраться от точки А до точки Б, но и совершить настоящее увлекательное путешествие по нескольким городам. Это возможно сделать на специальных туристических поездах, которые провозят пассажиров по нескольким городам. В таких путешествиях туристам не придется бронировать и оплачивать гостиницу, ведь ночуют они непосредственно в поезде.

Как правило, расписание туристических поездов составлено так, что в путь состав отправляется в ночь. Утром путешественники прибывают в один из городов, согласно маршруту, и весь день проводят на прогулках и экскурсиях (их можно заказать заранее или сделать это по прибытию). В оговоренное время все туристы возвращаются к составу и поезд вновь отправляется в путь до следующей остановки. Такие железнодорожные круизы возможны и на совсем небольше расстояния, рассчитанные на пару дней, но чаще путешествие занимает около недели.

Речные круизы

Весьма романтичным и необычным способом развеяться во время уикенда, посетив при этом пару городов, станут речные круизы выходного дня. Ради такого путешествия не придется даже брать отгулы на работе: круиз начинается во второй половине дня в пятницу и завершается в воскресенье вечером. Во время круиза гостей развлекают: устраивают разнообразные мастер-классы, дискотеки, читают лекции, иногда даже есть возможность посмотреть фильмы. Разумеется, в путевку входит и питание, к услугам бар и возможность что-то купить уже отдельно. Когда путешественники сходят на берег в запланированных маршрутом городах, обозначается время, к которому они должны вернуться на теплоход.