7 нюансов "все включено", которые могут испортить отдых

Обычно, выбирая систему “все включено” в отеле, люди рассчитывают на то, что смогут сэкономить: ведь лишних трат уже не будет. Однако на поверку может все оказаться не так или не совсем так. За кажущейся выгодной системой all inclusive может скрываться целый список скрытых услуг, на котором постояльцы не заостряют внимание, а потом горько жалеют об этом, оплачивая то, за что платить вовсе не хотели. О том, на что необходимо обратить внимание, выбирая для отдыха систему “все включено”, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Отель «Гранд Будапешт»" Кадр из фильма "Отель «Гранд Будапешт»"

Питание

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Первое, на что следует обратить внимание, это питание. Несмотря на то, что гости отелей привыкли думать, что система “все включено” априори означает огромный выбор блюд на любой вкус, которые можно есть без ограничений, на самом деле это не всегда так. Это зависит от страны, куда человек отправляется в путешествие, а также от класса отеля. Вполне вероятно, что в ваш all inclusive будут входить только определенные блюда или выбор ограничится лишь шведским столом. В таком случае за все остальные яства и напитки придется платить дополнительно. Этот нюанс необходимо узнавать заранее, чтобы не округлять удивленно глаза, когда вам принесут чек на внушительную сумму.

Мини-бар

Возможность бесплатного пользования мини-баром в номере, кстати, тоже должна быть прописана в путевке. Напитки, так же, как и еда, предоставляться для гостей, отдыхающих по системе “все включено”, могут не все. Поэтому, прежде, чем открыть дверцу мини-бара, убедитесь, что платить за его содержимое вам не придется.

Отмена брони

Еще при выборе отеля стоит изучить все условия бронирования и возможности отказа от брони. Поскольку если в одних гостиницах вы совершенно спокойно сможете отменить бронь и ничего за это не заплатить, то в других даже при форс-мажоре придется выплатить довольно большой штраф.

Время заезда и выезда

Система “все включено” не подразумевает каких-то дополнительных преимуществ в плане заезда в отель и выезда из него. Чаще всего можно просто договориться с сотрудниками отеля, если вам необходимо заехать в номер чуть пораньше или выехать из него немного позже указанного времени. Часто персонал идет навстречу, если есть достаточно времени, чтобы привести комнату в надлежащий вид перед заездом новых постояльцев, или если ваш номер уже подготовлен заранее для въезда. Но иногда за ранний заезд или поздний выезд придется выложить сумму, равную суточной стоимости проживания в номере.

Парковочное место

В систему “все включено” часто входит и бесплатная парковка. Однако радоваться заранее не стоит. Уточните все условия. Может оказаться, что парковкой для гостей по системе “все включено” хозяева гостиницы называют небольшое пространство, на котором с трудом смогут разместиться 2-3 машины. В случае, если эти места будут заняты более проворными постояльцами, вам могут предложить выкупить на все время пребывания место на большой парковке отеля.

Интернет

Обязательно проверяйте, что в вашей путевке прописана возможность пользоваться бесплатным Wi-Fi отеля. В противном случае выходить в Сеть на его территории не стоит, потому что по окончании отдыха вы получите счет за почасовое использование трафика. Будьте уверены, он будет весьма внушительным.

Хранение багажа