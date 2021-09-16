Как сэкономить на отеле не лишаясь комфорта: инструкция

Одна из самых ощутимых статей расходов во время путешествия, это, разумеется, проживание в отеле. На отдыхе хочется чувствовать себя максимально комфортно, а, как известно (или мы так привыкли считать?), за удобство приходится платить. На самом же деле комфорт порой вовсе не равен потраченной огромной сумме. Переплачивать иногда совсем необязательно. О том, как получить хороший номер в гостинице без лишних трат, читайте в материале “Рамблера”.

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Бронируйте правильно

Сайты-агрегаторы, на которых ищет подходящие отели большинство путешественников, чаще всего включают в стоимость проживания плату за использование своих услуг. Откажитесь от брони гостиничных номеров таким способом в пользу поиска подходящей комнаты на официальных сайтах отелей. Вы сможете найти более выгодные предложения и неплохо сэкономить.

Участвуйте в программах лояльности

Сетевые отели довольно часто предлагают некоторые бонусы своим гостям: скидки на размещение, дополнительная ночь проживания без оплаты, бесплатное барное меню и т.п. Не стоит оставлять такие подарки без внимания.

Выбирайте размещение по бартеру

Такую услугу предлагают не все отели, но в некоторых хостелах, гостиницах и пансионах такая “фишка” есть. Бесплатную комнату постояльцу могут предложить в обмен на какие-то услуги: помощь в уходе за растениями, подготовка дизайна сайта отеля и т.п.

Посмотрите номера при заселении

Во время регистрации в отеле попросите сотрудников гостиницы показать вам все свободные номера. Иногда комнаты, имеющие одинаковую цену, несколько отличаются друг от друга: ванная комната более просторная, вид из окна симпатичнее и т.п. Имея возможность выбора, вы получите лучшую комнату за те же деньги. Как правило, персонал гостиницы идет в данном вопросе на уступки.

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