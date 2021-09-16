Инструкция: где прятать деньги в путешествии

Согласно статистике, одним из самых больших страхов россиян в путешествии является потер денег. Они боятся не только того, что их украдут, но и того, что не уложатся в бюджет. А бывают ситуации, что у человека незаметно крадут деньги, а в конце путешествия он понимает, что не досчитался их и теперь ему не на что жить.

Существует масса способов спрятать деньги в путешествии. "Рамблер" рассказывает, как прятать деньги в разных ситуациях в путешествии.

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В отеле

Отели тоже представляют опасность для денежных средств туриста. Если отель охраняется недостаточно хорошо, то в него могут легко попасть злоумышленники, занимающиеся кражей денег у туристов. Если в отеле нет камер, то вы не поймете, чист ли на руку местный персонал. Уборщицы до сих пор часто воруют у постояльцев и остаются безнаказанными. Есть несколько мест, где можно спрятать деньги в отеле.

Чемодан с кодовым замком. Главное — изменить пресловутый пароль 0000. Иначе это место будет не очень надежным. Деньги лучше всего прятать в потайные карманы своего чемодана или положить кошелек среди грязного белья. Туда даже уборщицы не рискнут влезть.

Предметы быта. Небольшую сумму можно спрятать в любой вещи, которая откручивается и закручивается, например, лампа в торшере. Деньги можно спрятать в колпачках шампуня, дезодоранта и солнцезащитного крема. Попробуйте разные варианты и фантазируйте.

Сейф. Самый очевидный способ защитить свои деньги в отеле. Не во всех гостиницах сейфы надежные, но в последнее время отельеры редко попадаются на подобном. Если вы кладете деньги в сейф на ресепшене, обязательно возьмите расписку у сотрудника отеля о том, что он взял ваши деньги.

На пляже

На пляжах всегда есть риск потерять деньги из-за того, что кругом песок, в котором все очень быстро закапывается. Кроме того, на муниципальных прибрежных зонах часто ходят воришки, которые ищут пустое полотенце, чтобы украсть что-нибудь. Даже если вы отдыхаете на пляже отеля, нет гарантии того, что кто-нибудь из постояльцев или персонала не решится на воровство. Всегда нужно быть начеку.

Фальшивый крем от загара. Возьмите пустую бутылочку из-под крема от загара, промойте ее. Так у вас получился тайник для денег, на который никто не обратит внимания.

Водонепроницаемая сумка. Сейчас на любом маркетплейсе можно найти водонепроницаемую сумку для телефона. Она прозрачная и позволяет снимать под водой. Туда же поместятся наличные и карточки. Все ценное будет у вас даже в море.

Памперс. Известный лайфхак, который реально работает. Кладете деньги в чистый подгузник и заворачиваете в него. Для пущей безопасности сверху можно положить кусочек шоколада, который растает на солнце. Однако будьте бдительны, лайфхакер работает только у людей с детьми. Если их нет, вас быстро раскусят.

В городе

Если вы вышли на вечерний променад или просто выехали на экскурсию, прятать деньги не нужно, потому что они у вас всегда при себе. Однако существует несколько советов, которые помогут вам избежать кражи.

Не берите с собой большую сумму. Если вы собираетесь за сувенирами, много денег вам точно не понадобится. Захотите поесть в местном кафе — рассчитайте примерную сумму и захватите ее с собой.

Следите за своей сумкой. Это банальный совет, но в туристических городах действительно очень много карманников. Они залезают в карманы брюк и за кошельками настолько незаметно, что вы и понять не успеете, что вас обокрали.