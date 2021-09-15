5 вещей, которые запрещено брать в ручную кладь самолета

Даже большие поклонники путешествий не знают всех правил провоза багажа. Поэтому перед каждым полетом эксперты просят изучать сайты авиакомпаний, чтобы не пришлось выбрасывать любимые вещи. "Рамблер" выяснил, что нельзя брать с собой на борт самолета.

Жидкости не больше 100 мл

Максимальный объем крем или духов— 100 мл. При этом общий объем жидкостей не должен превышать литра, а упаковать их надо в прозрачный пакет. Тушь, тональный крем, сиропы для горла и даже мед тоже относятся к жидкостям.

Острые предметы

В ручной клади нельзя перевозить ножи, маникюрные ножницы, вязальные спицы и штопоры в целях безопасности других пассажиров. Острые предметы необходимо будет сдать в багаж или оставить на хранение в аэропорту. В основном, эта услуга платная.

Алкоголь

Спиртные напитки крепостью до 24% провозятся без ограничений всеми пассажирами старше 21 года. А вот алкоголь крепостью 24-70% имеют право провозить все совершеннолетние пассажиры, не более 5 литров на одного человека. Алкоголь крепче 70% в России провозить нельзя ни в ручной клади, ни в багаже.

Лекарства

Таблетки, капсулы или порошки провозят без ограничений. Исключение — препараты, которые необходимы во время полета, например инсулин. Также можно взять на борт рецепт на определенные виды лекарств.

Спреи и зажигалки