Как выжить, если под вами рушится мост

«Почему под ногами рушится мост» — популярный запрос в онлайн-толкователях снов, однако трагедия может произойти и в реальности. В августе 2018 в итальянской Генуе обрушился автомобильный мост, жертвами стали 35 человек. В России ситуация также угрожающая. По данным Росстата, всего в России около 72,5 тыс. мостов, и половине из них требуется ремонт. В 2020 году обрушилось не менее пяти транспортных мостов, а в 2021 в Екатеринбурге обрушился пешеходный мост.

Фото: Кадр из фильма "Пункт назначения 5" Кадр из фильма "Пункт назначения 5"

Итак, представим, что вы (не дай бог) оказались посреди моста, который вот-вот обрушится. Рассказываем, как спастись в такой ситуации.

Прислушайтесь к звукам

Многие мосты издают громкие звуки, когда их пересекают машины, — дребезжание, гул, даже свист. Обычно в этом нет ничего страшного — так звучит ветер, проходящий через балки. Звук, который предвосхищает катастрофу, намного громче, похож на треск, грохот, обрушение.

Не уходите с моста

Не пытайтесь уехать с моста: во-первых, в панике все остальные начнут делать так же, и все машины встанут в пробку. Во-вторых, вода может обеспечить амортизацию и спасти жизнь — в отличие от ситуации, если на вас упадут останки.

Можно ли убежать с рушащегося моста? В принципе да, если вы отошли или отъехали от начала 10-20 метров. В иной ситуации лучше прыгнуть в воду или попроситься в чью-то машину.

Откройте окна

Звучит контринтуитивно, но у вас больше шансов выжить при падении, если окна в машине будут опущены. Если вы упадете на землю, через закрытые окна в салон не попадет кислород. Кроме того, они заглушат ваши крики, и спасателям будет сложнее вас найти. Если автомобиль попадет в воду, то с закрытыми окнами машину будет тянуть вниз.

Пристегните ремни безопасности

Без ремня вы скорее всего ударитесь головой и потеряете сознание. Лучше быть пристегнутым до момента, когда вас найдут спасатели.

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