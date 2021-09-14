Что делать, если питомец потерялся в аэропорту

Путешествовать с питомцем бывает волнительно и даже страшно. Доверять своего любимого котика и песика другим людям — все равно что поручать им ребенка. Кроме того, неизвестно, как любимое животное отнесется к перелету или переезду. Некоторые животные испытывают гигантский стресс от того, что хозяин не рядом, и пытаются сбежать. А хозяин в свою очередь боится, что животное покалечат или потеряют. Представим, что такое (не дай бог) произошло. Что делать дальше? Читайте в материале ниже.

Почему пропадают питомцы

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У разных компаний свои правила перевозки животных на борту. Питомец может ехать с вами на борту, отправиться в багаж или лететь как груз.

В салон разрешают брать животных, чей вес с перевозкой составляет 8-10 кг. Кроме того, на борт разрешают брать служебных собак и животных-поводырей — главное, чтобы у животного был «паспорт» помощника. Кстати, поводырем может быть не только собака: например, однажды American Airlines пустили на борт специально обученную мини-лошадь. Также питомец может ехать на соседнем кресле — правда, также в перевозке. Максимальные размеры клетки — 55×40×40 см, а вес животного вместе с клеткой — не более 23 кг.

В багаж сдают большинство взрослых больших котов, собак, а также агрессивных собак независимо от размера. Питомцев сдают в багаж в специальных перевозках или жестких клетках, которые надо покупать в зоомагазине. Обычные, к сожалению, недостаточно плотные и могут сломаться и навредить питомцу.

Как любой багаж, контейнер может потеряться. А еще надо учитывать, что внутри — не просто вещи, а живое существо. Например, в 2021 году в Домодедово собака сбежала из переноски еще до погрузки на рейс S7. По утверждению компании, животное перегрызло защитный хомут. Хозяйка не нашла питомца, когда контейнер прибыл на место назначения, и написала об этом в соцсетях. S7 выразили сожаления и уверили, что принимают необходимые меры по поиску питомца.

Если вес питомца больше максимального (например, 50 кг у «Аэрофлота»), его отправляют как груз. Таким же способом отправляют животных, которые запрещены и на борту, и в багаже — грызуны, змеи, пауки, экзотические питомцы.

Что делать, если питомец пропал после перелета

Отвечает Братухина Виктория, руководитель туристического агентства Guruturu.

В первую очередь нужно обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту прибытия. Обязательно оформить письменное заявление и зарегистрировать его у сотрудника. Сотрудники авиакомпании при вас должны выяснить, что случилось, связаться с аэропортом вылета и помочь решить ситуацию.

Если вы не выяснили, где питомец, стоит продолжать активные поиски. Например, оставить обращение на горячую линию авиакомпании и позвонить в аэропорт вылета самостоятельно

И даже если вы не блогер, выложите сториз на своей странице с отметкой авиакомпании и аэропортов. Попросите друзей распространить. На такие обращения в социальных сетях быстро начнут реагировать.

Как привлечь к ответственности аэропорт и запросить компенсацию

Питомцев сейчас оценивают как багаж. При утере компенсация составляет от 600 рублей за кг. Однозначно стоит обращаться в суд и требовать компенсацию от авиакомпании или аэропорта (зависит от того, чья вина была). К сожалению, нужно менять правила перевозки и ответственность авиакомпании.

Что сделать, чтобы питомец не потерялся