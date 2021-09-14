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Что делать при экстренном торможении поезда

Мария Кимакович
1 час назад

Обычно машинисты поездов, особенно тех, которые перевозят людей, стараются вести состав плавно. Но порой возникают ситуации, когда приходится применять экстренное торможение. В этом случае остановка может быть довольно резкой. Когда машинисты используют экстренное торможение, насколько оно опасно и как себя вести в такой ситуации пассажирам, читайте в материале “Рамблера”.

Что делать при экстренном торможении поезда
Фото: DepositphotosDepositphotos

Что такое служебное торможение поезда

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В обычной ситуации машинист для того, чтобы остановить состав, проделывает следующие манипуляции: в определенном темпе выпускает воздух из тормозной магистрали при помощи специального крана. Воздухораспределители, реагирующие на падение давления в тормозной магистрали, создают соответствующее давление в специальных цилиндрах, колодки под воздействием сжатого воздуха прижимаются к колесам и состав останавливается. Так происходит в штатном режиме.

Как часто тормозит поезд

Обычно машинисты стараются спокойно набирать и сбрасывать скорость, но на плавность хода поезда влияют не только умения и навыки того, кто управляет составом. Зависят торможения от самого локомотива, от того, как настроен кран управления тормозами и от графика следования поезда. Чем более жестким будет этот график, тем чаще машинисту придется тормозить и впоследствии набирать скорость. Плавности хода в данном случае добиться непросто.

Экстренное торможение

В некоторых ситуациях о плавности хода состава и аккуратности торможения машинисту и вовсе приходится забыть. В некоторых моментах все, о чем ему приходится думать — как достичь минимально возможного тормозного пути. Добиться этого возможно, очень быстро выпустив весь воздух из тормозной магистрали (как было сказано выше, во время штатного торможения воздух выпускается с определенной скоростью и достаточно плавно).

В каких случаях совершают экстренное торможение

По большому счету, экстренное торможение может быть использовано в любом случае, когда по мнению машиниста, оно необходимо. Правда, после железнодорожнику придется составить рапорт с указанием причины принятия такого решения. Официально же причины для экстренного торможения существуют такие:

  • неудовлетворительная работа или отказ автотормозов;
  • невозможность поезда остановиться после служебного торможения;
  • появление животных или людей на путях;
  • угроза безопасности жизни людей;
  • угроза безопасности движения.

Можно ли быть готовым к экстренному торможению?

Времени на то, чтобы объявить о том, что в какой-то момент произойдет резкая остановка состава, у машиниста, как правило, нет. Поэтому экстренное торможение всегда неожиданно. Но максимально обезопасить себя на случай такой ситуации можно попробовать.

Во-первых, если вы путешествуете на верхней полке, обязательно поднимите специальную перегородку, которая не позволит упасть.

Во-вторых, не оставляйте на столике посуду, приборы и другие предметы, которые могут нанести травму, если на них неожиданно упасть.

В-третьих, держите дверь купе либо полностью открытой, либо закрывайте ее до конца, чтобы в момент, если произойдет резкая остановка состава, ее движение не нанесло травм.

Также еще на этапе выбора месте в поезде по возможности стоит отдать предпочтение нижним полкам. Самыми безопасными местами в отношении экстренного торможения считаются полки, расположенные по направлению движения поезда. В случае резкой остановки состава вас прижмет к стене, в то время, как другие пассажиры рискуют начать падать. Большинство травм получают люди, упавшие с верхних полок.

Что делать в случае экстренной остановки состава

  • постарайтесь сгруппироваться;
  • закройте голову руками, снимите с лица и головы все, что может стать причиной травм (очки, ободок, заколка для волос и т.п.);
  • опуститесь на пол вагона и оставайтесь там до полной остановки состава;
  • не паникуйте!

Убедившись, что поезд полностью остановился, поднимитесь с пола и действуйте по ситуации.

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