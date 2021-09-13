Зачем проводники забирают у пассажиров билеты на ночь

Несмотря на то, что многие пассажиры давно и успешно пользуются электронными билетами, некоторые люди все еще отдают предпочтение бумажным проездным документам. Проводники эти билеты после отправления состава забирают и отдают обратно чаще всего лишь ближе к окончанию путешествия. О том, для чего нужна эта странная процедура, читайте в материале “Рамблера”.

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Отчетность

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В обязанности проводников входит ведение отчетной документации. Информация, которую проводник получает из проездных билетов, помогает выявить общее количество пассажиров, поднявшихся в вагон, и проверить, нет ли опоздавших.

Чтобы не опоздать на поезд, необходимо проверить время его отправления и прибытия, указанные на билете. На всех билетах российских железных дорог указывается местное время. Это очень удобно, если вас кто-то встречает в пункте назначения: нет надобности самостоятельно высчитывать время, когда поезд должен прибыть на станцию.

Выдача постельного белья

Постельное белье в вагоне поезда получают лишь те пассажиры, которые оплатили эту услугу. Информация об оплате также содержится в пассажирском билете. И хотя чаще всего в наши дни все путешествующие предпочитают услугой предоставления белья в вагоне поезда пользоваться, проводник обязан проверить, сколько комплектов наволочек, пододеяльников и простыней оплачено в вагоне и нет ли пассажиров, отказавшихся брать белье.

Кстати, если вы решили отказаться от постельного белья, предоставляемого пассажирам в поезде, понадеявшись, что можно воспользоваться личным комплектом, от этой идеи придется отказаться. Собственным постельным бельем в российских поездах пользоваться запрещено. Матрас и подушку отказавшимся от пододеяльников, наволочек и простыней скорее всего в пользование тоже не дадут.

Станция прибытия

Не все пассажиры едут до конечной станции следования железнодорожного состава. В проездных билетах как раз и указан пункт прибытия того или иного путешественника, находящегося в поезде. Проводник изучает билеты еще и для того, чтобы точно знать, есть ли в вагоне люди, которые выйдут раньше. Если такие имеются, примерно за 40 минут до станции назначения проводник напоминает, что им пора готовиться к выходу.

Если к станции, на которой вам необходимо выйти, состав прибывает ночью, беспокоиться не стоит: проводник обязательно вас заранее разбудит и предупредит, что пора выходить.

Отставшие

Информация, которая содержится в железнодорожном билете, помогает проводнику в случае, если пассажир в силу каких-то обстоятельств отстанет от поезда. В обязанности дежурного по вагону входит опись вещей отставшего от поезда путешественника. В этом документе кроме перечисления всех вещей бедолаги-пассажира указываются все его паспортные данные, которые обязательно должны быть в билете. Лишь после этого проводник передает все вещи отставшего пассажира в бюро находок, откуда тот сможет их позже забрать, показав паспорт.

Кстати, если вы отстали от поезда, у вас остается возможность добраться до пункта назначения, практически не потеряв в деньгах. Если, конечно, у вас нет ограничений по времени. Дело в том, что, путешествуя на поезде, можете сделать остановку в любом городе по пути следования сроком до 10 дней. А после этого сесть на такой же поезд и продолжить поездку к конечной цели вашей поездки. Для того, чтобы провернуть такую операцию, надо предъявить билет на станции, где вы сошли (подойдет и его электронная версия) в течение трех часов после прибытия. В нем поставят отметку, а вам лишь придется доплатить небольшую сумму за стоимость новой плацкарты (пользование вагоном).

В случае оформления электронного билета