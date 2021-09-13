В каких случаях в поезде стоит выбрать сидячий вагон

Чаще всего, путешествуя поездом, люди выбирают купейные или плацкартные вагоны. Местам в СВ отдают предпочтение лишь небольшое количество пассажиров, поскольку позволить себе приобрести билет в такое купе может не каждый из-за довольно высокой его стоимости. Часто обходят вниманием и сидячие вагоны, а зря. Ведь такая поездка может отказаться весьма комфортной и выгодной. В каких случаях стоит отдать предпочтение путешествию в сидячем вагоне, читайте в материале “Рамблера”.

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Для начала стоит разобраться, собой представляют сидячие вагоны и на каких маршрутах их можно встретить.

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По своему виду сидячие вагоны напоминают салон самолета: каждому пассажиру предоставляется мягкое кресло с подлокотниками и откидывающейся спинкой. Довольно много места между рядами, иногда даже можно вытянуть ноги, не рискуя потревожить пассажира, сидящего впереди. Часто есть откидывающиеся столики, за которыми можно перекусить или поставить на них ноутбук. Есть и другие преимущества путешествия в сидячих вагонах.

Экономия

Разумеется, главный плюс поездки в сидячем вагоне — ее стоимость. Цена на такие билеты существенно ниже, чем в купе или плацкарте на том же маршруте. Даже путешествие на автобусе по тому же пути порой обходится дороже, а комфорта при этом меньше. Сэкономить можно от 500 до 1000 рублей в зависимости от дальности поездки. Правда, это не относится к некоторым скоростным поездам (например, “Спасанам”), стоимость проезда в них чаще всего значительно выше цены на билеты, например, в плацкарт.

Непродолжительная поездка

Если вы планируете провести в пути не больше 4-8 часов, есть повод задуматься о необходимости покупать билет со спальным местом. В коротком путешествии чаще всего можно обойтись мягким креслом, тем более, что спинку его можно откинуть и вполне сносно отдохнуть.

Дневное путешествие

Сидячие вагоны отлично подходят для путешествия днем, а вот поездка в ночное время может оказаться не слишком комфортной. Если вы обычно легко засыпаете и положение полулежа в окружении других людей вас никак не смутит, смело бронируйте сидячее место.

Отсутствие мест в другие вагоны

Если вам предстоит срочная и спонтанная поездка, сидячий вагон иногда единственный выход отправиться в путь. Как правило, билеты в купе и плацкарт раскупают довольно быстро, а вот в сидячих вагонах даже непосредственно в день выезда чаще всего остается несколько свободных мест.

Стоит также понимать, что удобство сидячих мест зависит от поезда и класса вагона в нем. По уровню комфортности сидячие вагоны могут делиться на три класса:

"1С" — первый класс. В таком вагоне весьма просторно, поскольку мест не слишком много (как правило, не более 48). В стоимость провезда входит питание и набор для путешествия (мыло, салфетки, иногда маска для сна и т.п.). Кресла откидываются, есть столики, кондиционер и даже может быть уствновлен телевизор на стене вагона.

"2С" — второй класс. Мест в таком вагоне больше (до 70), на спинке переднего сидения установлен откидной столик. Кондиционеры в таких вагонах, как правило, есть.