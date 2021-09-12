Как заработать в путешествиях: инструкция

Зачастую путешествия обходятся в довольно круглую сумму, и хочется хотя бы немного "отбить" деньги за поездку. "Рамблер" расскажет о нескольких легальных способах заработка в отпуске.

Продавать фотографий

Практически ни один день путешествия не обходится без новых порций фотографий. И вместо того, чтобы публиковать их в социальных сетях, на них можно неплохо заработать. Существует огромное количество приложений, в которых можно продавать сделанные снимки, и совсем неважно, на что они были сделаны.

Сдать квартиру в аренду

На время своего отпуска вы можете сдать свою квартиру или дом, в котором проживаете через один из сервисов. Можете ввести посуточную аренду, а можете сдать на любой другой срок. Если не хотите сдавать жилье незнакомому человеку, можете предложить услугу знакомым или родственникам.

Выделить место в чемодане

Есть ряд сервисов через которые люди отправляют свой запрос на покупку и перевозку того или иного товара. Вознаграждение путешественнику обычно составляет 10-20% от стоимости самой покупки, но может зависеть от сложности транспортировки. Вот несколько из таких сервисов: Grabr и Airfrov.

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