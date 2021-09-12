999 рублей: куда сейчас дешевле всего улететь

Иногда спонтанные путешествия получаются самыми интересными и необычными. И если у вас есть желание скорее улететь из города, куда только глаза глядят, и при этом потратить совсем немного денег, то для этого "Рамблер" проанализировал цены на авиабилеты в одну сторону из Москвы на 13 сентября.

Уже 13 сентября вы сможете прогуливаться по улицам Калининграда всегда за 999 рублей, а всего на 100 рублей дороже в этот же день можно улететь в Анапу к Черному морю.

Если же рассматривать заграничные направления, то самыми дешевыми билетами оказались в сторону Болгарии. В Варну авиабилеты обойдутся спонтанным путешественникам в 3 155 рублей, а в Бургас уже немного дороже — 5 090.

В Беларусь, а именно в Минск, можно отправиться на самолете всего за 3 379, а в Азербайджан за 3 930 рублей. Далее по возрастанию идут билеты в Армению (4 110), Узбекистан (5 656), Кыргызстан (5 958) и во многие другие страны.

А самым дорогим авиабилетом, если рассматривать рейсы без пересадок, оказался в Сингапур — 23 591. Однако на данный момент страна закрыта для туристов.