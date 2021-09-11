"Украдут и изнасилуют": мифы про женщин-путешественниц

Женщины-путешественницы окружены массой стереотипов. Они капризные, несамостоятельные, не могут передвигаться в одиночку и без мужчин. «Рамблер» разбирает самые популярные мифы.

«Ехать в восточные страны женщине одной опасно»

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Миф: Женщинам в мусульманских и арабских странах делать нечего. Там их украдут, заставят делать то, что они не хотят, обманут на деньги.

На самом деле: Страны, где исповедуют ислам, отличаются друг от друга. Например, в консервативных точках, таких как Судан или Пакистан, девушке действительно сложней одной. Например, там женщине нельзя самостоятельно передвигаться на общественном транспорте. Зато страны с большим потоком туристов — Турция или ОАЭ — безопасны для женщин. Законы и быт там больше напоминают европейские страны, а в нейтральных зонах не обязательно даже покрывать все тело одеждой.

«Автостоп — это опасно: тебя убьют и изнасилуют»

Миф: Девушка не может стоять на трассе и ловить попутку. Ее примут за «ночную бабочку», увезут в неизвестном направлении и воспользуются слабостью.

На самом деле: К сожалению, такие случаи действительно бывают. Но ошибочно предполагать, что ужасное случится с каждой. По статистике, больше шансов быть изнасилованной не в дороге, а в привычной обстановке — дома или в гостях. Более трети (27%) случаев насилия исходит со стороны интимного партнера, сообщает ВОЗ. Безусловно, надо аккуратно выбирать попутчика и водителя, садясь в незнакомую машину, записывать каждый регистрационный номер и информировать знакомых. Так или иначе, опасности есть везде, и разумней их не избегать, а быть наготове ко всему.

«Путешествия — это тяжело, а девушки слабые»

Миф: Конечно, женщины могут сами планировать поход — но только если они с детства брали уроки ориентирования на местности, скалолазания и готовки еды в полевых условиях. Женщины ничего не знаю о суровой жизни: они не победят медведя голыми руками, не смогут добыть костер. Да и что там говорить, девушки не могут сами даже донести рюкзак!

На самом деле: Часто приводят аргумент, что женский организм заточен на рождение и кормление, а потому не может выдерживать тяжелых нагрузок. Женщины проходят через роды, воспитание и постоянные бытовую работу — а это еще та нагрузка. Мамы носят в животе и на руках ребенка в несколько кило. А еще вещи, а также продукты на всю семью. Если девушка справляется с таким, то справится и с самостоятельным путешествием. Но, безусловно, надо смотреть на личные особенности, здоровье и предпочтения каждого человека.

«Женщин в путешествиях интересуют только магазины и красивые фото на пляже»

Миф: Девушкам не интересно узнавать о культуре новых стран. Их максимум — фото на пляже на шезлонге и покупка сувениров.

На самом деле: Кто-то едет в отпуск, чтобы сделать красивые фото, полежать на песке и вкусно поесть в отеле. Ничего плохого в этом нет, все отдыхают по-разному. Некоторые мужчины любят рыбалку, а некоторые — ходить по базарам и выбирать ковры. Некоторые дети любят играть с детьми-иностранцами, а некоторые весь отпуск смотрят телевизор в отеле. Необязательно ходить на все экскурсии, чтобы сделать поездку незабываемой.

«Женщины требовательны и капризны в дороге»

Миф: Девушкам в дороге не нужны карты, удобная обувь и рюкзак — им нужны фен, косметичка и куча туфель. Женщина не может долго идти по дороге, забираться в гору, преодолевать сон. А еще женщинам постоянно нужно то поесть, то в туалет.