Инструкция: как защитить себя и свои деньги от карманников

Карманные воры не всегда выглядят подозрительно. Чаще всего это приятные и красивые люди, которые ведут себя либо нейтрально, либо нарочито вежливо. Им так и хочется помочь, подсказать дорогу, уступить путь — именно этого воришки и добиваются. «Рамблер» собрал советы, как уберечь себя от карманника.

Карманные воры чаще действуют в группах. Пока несколько человек отвлекает жертву, главный крадет вещи. Например, к вам может подойти прохожий, якобы турист, и спросить дорогу. Он под невнятным предлогом не хочет смотреть в ваш телефон, и просит показать место на его карте. Пока вы ищете нужную точку на неудобной карте, «случайный» прохожий может вытащить что-то из вашего кармана.

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Не выдавайте в себе туриста

Туристов — а точнее, тех, по кому видно, что он турист — грабят заметно чаще. Приезжие редко обращаются в полицию, если только украли не паспорт — а значит, преступление останется безнаказанным, воришку искать не будут.

В публичных местах не доставайте гиды по городу, не разворачивайте карты, не тыкайте восторженно в сторону достопримечательностей. Любое необычное поведение приковывает взгляд карманников: они как раз ищут людей, которые либо заблудились, либо поглощены эмоциями.

Одевайтесь непримечательно и не светите драгоценностями

Не стоит идти на местный базар в любимой шубе, бриллиантовых серьгах и с дорогой сумкой — даже если это ваш повседневный выход. Выберите что-то более комфортное и стильное, но при этом не приковывающее внимание сразу.

То же касается одежды, которая выдаст в вас туриста. Футболка с надписью «Я люблю Сочи», мексиканская широкополая шляпа, турецкое платье в вышивкой — все знак для карманника, что вы не местный. А значит, вас легче обмануть.

Храните дорогие вещи в разных карманах

Уберечь себя от воров, увы, невозможно на 100%. Зато в ваших силах постараться, чтобы украли хотя бы не все. Положите самые важные вещи — паспорт, карты, деньги, драгоценности — в разные карманы сумки, штанов, куртки и так далее. Даже самый опытный вор не сможет пройтись по всем местам. И, разумеется, не кладите вещи туда, откуда их проще всего забрать: передний карман куртки или задний карман брюк.

В публичных точках держите вещи при себе

Не кладите телефон и кошелек на стол в кафе. Их вряд ли уведут у вас под носа (хотя и такое бывает), но могут незаметно стащить, когда вы встанете из-за стола. Сумки лучше держать близко к телу: не очень объемные держать под курткой, а рюкзаки нести в руке.

И, по возможности, не разговаривайте с незнакомцами

Булгаков был прав: разговоры с незнакомцами в центре города ни к чему хорошему не приводят. Карманники часто действуют вдвоем: пока один отвлекает — спрашивает дорогу или помогает отряхнуться от грязи — второй проходит мимо и незаметно крадет телефон из заднего кармана.

Не участвуйте в уличных играх