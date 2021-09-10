Как бесплатно получить хорошее место в самолете

В большинстве авиакомпании за выбор места пассажиру необходимо доплатить. У всех эта услуга стоит по-разному - как правило, от 300 рублей и выше. Цена также зависит от уровня комфорта. Например, места у аварийного выхода будут дороже. Никто не будет откидывать спинку кресла, можно протянуть ноги и одним из первых покинуть самолет в случае ЧП. То же самое касается мест у окна в первых рядах: можно смотреть в иллюминатор, и никто не будет тревожить постоянными походами в туалет. Еще спросом пользуются места у крыла самолета. Считается, что там практически не ощущается тряска, а взлеты и приземления более комфортные.

Больше всего люди не любят места посередине, между пассажирами, и в хвосте самолета, у туалета. Именно их распределяют в первую очередь между людьми, которые отказались от платного выбора места при онлайн-регистрации. Но есть способы получить место получше бесплатно.

Видео дня

Не торопитесь проходить регистрацию. За сутки до вылета все стремятся зарегистрироваться на рейс побыстрее и занять злачные места, но если вы хотите получить их бесплатно, можно не торопиться. Как правило, сначала автоматически присваиваются неудобные места, за которые никто не будет доплачивать, а потом распределяются остальные. Если вы пройдете регистрацию, как только она откроется, скорее всего, получите места где-нибудь в хвосте в 27 ряду посередине.

Пройдите регистрацию повторно, если выпало неудачное место. Не стоит бояться отменять регистрацию, если вы не успели нажать на кнопку "Завершить", но место вам уже присвоили. Чтобы понять, устраивает оно вас или нет, можно открыть схему конкретного типа воздушного судна, на котором вы полетите, в интернете. Сейчас существует много сайтов, на которых подробно описывается, где, что находится. Если место не нравится, можно завершить регистрацию, и пройти ее заново. В таком случае ваше место освобождается, и у вас появляется еще один шанс получить что-то получше. Подождите пару часов и пройдите регистрацию заново.