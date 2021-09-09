Что делать, если в билете на поезд есть ошибка: инструкция

Опечататься при заполнении документов может каждый: человеческий фактор никто не отменял. Но иногда такие ошибки могут обернуться большими неприятностями и заставить понервничать. Например, неверное написание персональных данных в посадочном талоне на поезд может привести к тому, что пассажир просто не сможет воспользоваться билетом и его поездка окажется под угрозой. О том, как действовать в такой ситуации, читайте в материале “Рамблера”.

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Сдать билет

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Просто переоформить посадочный талон, внеся в него правильные данные, увы, не получится. Однако можно сдать билет в кассу вокзала и взамен получить новый, заполненный верно. При этом надо понимать, что то же самое место, как в предыдущем билете, вы уже вряд ли получите: после сдачи талона потребуется время на обработку его системой, а сразу после того, как он попадет в открытый доступ его моментально может “увести” кто-то другой. Поэтому шансы забронировать то же место и часто даже купе или вагон ничтожно малы.

Ехать с билетом, в котором есть ошибка

Вариант не тратить нервы с переоформлением посадочного талона из-за ошибки в нем, есть, если в билет неверно внесена, например, лишь одна буква вашего имени, фамилии или отчества. Правда, использовать этот шанс вы можете только в поездках по России. Если же ваше путешествие предполагает пересечение границы, билет придется менять, поскольку согласно правилам, пассажир не имеет права пользоваться посадочным талоном, если в международном билете допущены ошибки или опечатки.

Вернуть деньги

Пассажир может сдать билет в кассу вокзала, если в нем большое количество ошибок. Посадочный талон обязаны принять и вернуть за него деньги на банковскую карту или наличными (это зависит от того, как вы совершали покупку).

Стоит помнить о том, что бесплатно обменять билет у вас получится только если его оформлял кассир на вокзале и вы заметили ошибку, не отходя от кассы. В противном случае, за обмен придется доплачивать, поскольку за сдачу предыдущего посадочного талона удерживают определенную сумму. Ответственность за правильное оформление билета лежит на пассажире.

Оформляя билет на поезд, обязательно проверяйте: