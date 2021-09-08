Инструкция: как путешествовать без знания языка

Знать иностранный язык хотя бы на базовом уровне — полезно, но доступна такая роскошь не каждому. Все-таки не у всех есть время и средства, чтобы нанять себе репетитора. "Рамблер" расскажет, как путешествовать, если вы не знаете языка.

На самом деле, проблемы возникают даже у тех, кто условно знает "главный международный язык", так именуют английский. Например, в Китае он не поможет туристам, как и в небольших городах условной Испании, где на английском говорят далеко не все. А объясняться как-то надо!

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Изучите местность

Обычно проблемы начинаются сразу, как только туристы оказываются на вокзале. Поэтому лучше заранее продумать маршрут, выяснить, нужно ли купить местную сим-карту, на каком автобусе добраться до отеля. Также важно сфотографировать название отеля на местном языке. В крайнем случае фото можно будет показать водителю такси, который вас повезет.

Выпишите фразы-спасатели

Некоторые туристы заранее выписывают несколько фраз на иностранном языке с транскрипцией, которые помогут в неизвестной обстановке. И если одни считают важным вынести в список слова "спасибо" и "привет", то другие подходят к делу более прагматично и записывают фразы в духе "я потерялся".

Скачайте приложения

Уже сейчас существует множество приложений, которые работают офлайн. Это могут быть и карты, и переводчики. Скачайте их заранее и используйте в случае, если что-то пошло не так. Современные переводчики уже достаточно умные, что корректно передать ваш запрос иностранцу.

Обитайте в центре

Золотое правило для тех, кто едет в незнакомую страну, не зная языка. Чем ближе вы к крупным городам и центральным улицам, тем проще найти тех, кто сможет оказать вам помощь. Многие туристы не выходят из отеля или бронируют экскурсии и покупают билеты в музеи онлайн. Таким образом, им вообще не приходится говорить лишний раз.

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