Чем опасен сон во время взлета и посадки самолета

Сон в начале или конце полета может быть опасным для здоровья. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Во время взлета и посадки самолета в салоне довольно быстро меняется давление воздуха. И таким образом, в момент набора высота появляется разность между барабанной перепонкой полости уха и атмосферным давлением. Воздух давит на барабанную перепонку, что влияет на просвет евстахиевой трубы, и именно поэтому закладывает уши.
В тяжелой фазе заложенность вызывает сильные боли, что в дальнейшем может привести к кровотечению из носа, инфекциям, головокружению и повреждению барабанных перепонок. А в самом худшем случае — потеря слуха.
Теперь же расскажем, чем же так опасен сон во время взлета и посадки. Дело в том, что во время сна нет возможности вовремя среагировать и принять меры для уменьшения давления на барабанные перепонки, а именно не получится активировать мышцы, которые открывают евстахиеву трубу.
Стоит отметить, что во время самого полета сон никаким негативным образом не сказывается на вашем здоровье. Однако, если вы все же соберетесь вздремнуть, не забудьте поставить будильник, чтобы успеть проснуться перед посадкой.