Чем опасен сон во время взлета и посадки самолета

Сон в начале или конце полета может быть опасным для здоровья. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Во время взлета и посадки самолета в салоне довольно быстро меняется давление воздуха. И таким образом, в момент набора высота появляется разность между барабанной перепонкой полости уха и атмосферным давлением. Воздух давит на барабанную перепонку, что влияет на просвет евстахиевой трубы, и именно поэтому закладывает уши.

В тяжелой фазе заложенность вызывает сильные боли, что в дальнейшем может привести к кровотечению из носа, инфекциям, головокружению и повреждению барабанных перепонок. А в самом худшем случае — потеря слуха.

Теперь же расскажем, чем же так опасен сон во время взлета и посадки. Дело в том, что во время сна нет возможности вовремя среагировать и принять меры для уменьшения давления на барабанные перепонки, а именно не получится активировать мышцы, которые открывают евстахиеву трубу.