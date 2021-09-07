Можно ли починить поломку самолета скотчем

По интернету ходят анекдоты, что настоящий мужчина может любую вещь починить с помощью скотча или изоленты. Возможно, это правда, если речь идет о велосипеде или сковороде. Здесь справится и мужчина, и женщина, и даже маленький ребенок. Но можно ли починить с помощью скотча что-то большое — например, самолет? И выдержит ли она в полете? «Рамблер» рассказывает, до чего техника дошла: как механики чинят поломку с помощью клейкой ленты.

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Починить самолет с помощью скотча можно. Но скотч должен быть не канцелярским, а специальным авиационным.

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Поломки на самолете, конечно, не починить с помощью обычного скотча. Клей и лента из пластика не смогут выдержать давление, перепады температур, солнечное излучение и порывы ветра — все то, с чем столкнется самолет на высоте 10-12 тысяч метров.

Поломки на самолете чинят с помощью специальной авиационной клейкой ленты типа Speed Tape. Она состоит из мягкого алюминия или композита из алюминия и синтетической ткани. Одна из сторон покрыта специальным клеящим составом, который увеличивает сцепление. Такая лента обладает повышенной прочностью, может растягиваться и сокращаться. Кроме того, авиационный скотч устойчив к воде и химическим жидкостям, противостоит порывам метра, влажности и излучению солнца.

Используют скотч не как основное средство ремонта, а чтобы быстро починить дефект до осмотра — например, при разгерметизации салона. Герметик, который устанавливают в местах сопряжения металла и стекла, затвердевает примерно сутки. До того лента изолирует его от потоков воздуха и обеспечивает дальнейшую износостойкость.

Кроме того, лента используется, чтобы обратить внимание на другие проблемы. Например, во время техосмотра на ленте делают записи, а затем приклеивают на места, которые требуют дополнительного осмотра. Кроме того, скотч используют, чтобы зафиксировать детали самолета на всякий случай — в авиации лучше так, чем столкнуться с поломкой в полете. Наконец, ленту используют для покраски самолета: ей закрывают части, на которые не должна попасть краска.

Правда, использовать ленту можно не по любому удобному случаю. Использование и расход авиационной клейкой ленты регламентированы и имеют конкретные требования. Еще бы — стоимость мотка скотча, способного «спасти» целый самолет, начинается от 500 долларов. Кроме того, есть несколько типов такой авиационной ленты: каждый тип применяется для своего случая.

Что будет, если скотч оторвется в полете

В сущности ничего страшного. Лента применяется не для полноценного ремонта, а для изоляции мелких трещин. Такое средство профилактики точно «доживет» до следующего ремонта и техосмотра. Кроме того, полоска ленты предупредит механиков, что следует тщательно проинспектировать конкретную часть самолета.

Впрочем, некоторые нерадивые сотрудники используют для починки самолета не специальный скотч, а обычный канцелярский. Так, сотрудники казахстанской авиакомпании Bek Air в 2019 году попались на том, что заклеивали повреждения самолетов обычной клейкой лентой. Во время проверки лайнеров, которая состоялась после крушения одного из самолетов, инспекторы Авиационной администрации Казахстана зафиксировали ряд повреждений. На одном из них специалисты заклеенные скотчем сервисные люки со следами износа.