Как перевозить животных в поезде без владельца

Если по каким-то причинам вам пришлось озаботиться перевозкой животного из одного города в другой, но у вас никак не получается сопровождать питомца, можно доверить эту ответственную миссию сотрудникам железной дороги. О том, как это правильно сделать и какие требования существуют в России к пересылке животных, читайте в материале “Рамблера”.
Услугу по пересылке животных в отсутствие хозяина посредством РЖД можно оформить в специальных багажных кассах. Правда, необходимо принять во внимание тот факт, что отправить в путешествие на поезде любимого котика или собаку без сопровождения есть возможность не во всех городах и не в любом составе. Поэтому прежде, чем планировать поездку животного, необходимо ознакомиться с перечнем пунктов, где такая услуга предоставляется. Кроме того, надо понимать, что не каждый зверь может стать пассажиром даже специального вагона по перевозке четвероногих путешественников.
Каких же животных можно перевозить в поезде в отсутствие хозяина? Путешествовать по железной дороге разрешено:
Также владельцам животных, которым предстоит отправиться в путешествие по железной дороге, необходимо знать о том, что к пересылке питомцев предъявляются особые требования.
Разумеется, путешествие животного на поезде из одного города в другой не будет бесплатным. За транспортировку питомца придется заплатить. Стоимость пересылки животного начинается от 800 рублей и зависит от его категории, а также от дальности поездки.
Ухаживают за животными, отправившимися в путешествие без хозяина, сотрудники поезда.
Для перевозки питомцев оформляются такие же документы, как и для отправления багажа, разумеется, с некоторыми изменениями. Билет на транспортировку животного должен содержать полную информацию о нем, а также в нем обязательно должны быть указаны данные отправителя, включая его адрес, телефон и паспортные данные. Разумеется, необходимо указать станцию назначения, где питомца будут ждать встречающие. Также к пакету документов должна быть приложена информация об оплате пересылки животного.
На обозначенной в документах конечной станции переноску с животным передают встречающему питомца человеку. Получатель должен предъявить документ, подтверждающий его личность. Сотрудники поезда сверяют данные получателя и лишь после этого могут отдать ему четвероногого путешественника.
Теперь, ознакомившись с этой информацией, вы можете смело планировать путешествие своего питомца из одного города в другой на поезде, если вдруг неожиданно возникнет такая необходимость. Стоит, правда, отметить, что актуальные требования к перевозке животных в конкретных городах, а также стоимость такого необычного путешествия лучше уточнять непосредственно, готовясь к поездке. Они могут отличаться в разных регионах и меняться с течением времени.