Как перевозить животных в поезде без владельца

Если по каким-то причинам вам пришлось озаботиться перевозкой животного из одного города в другой, но у вас никак не получается сопровождать питомца, можно доверить эту ответственную миссию сотрудникам железной дороги. О том, как это правильно сделать и какие требования существуют в России к пересылке животных, читайте в материале “Рамблера”.

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Услугу по пересылке животных в отсутствие хозяина посредством РЖД можно оформить в специальных багажных кассах. Правда, необходимо принять во внимание тот факт, что отправить в путешествие на поезде любимого котика или собаку без сопровождения есть возможность не во всех городах и не в любом составе. Поэтому прежде, чем планировать поездку животного, необходимо ознакомиться с перечнем пунктов, где такая услуга предоставляется. Кроме того, надо понимать, что не каждый зверь может стать пассажиром даже специального вагона по перевозке четвероногих путешественников.

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Каких же животных можно перевозить в поезде в отсутствие хозяина? Путешествовать по железной дороге разрешено:

мелким домашним животным (кошки, комнатные собаки);

мелкие хищники (еноты, хорьки);

ежи и мелкие грызуны (хомяки, крысы и т.п.);

птицы;

неядовитые пресмыкающиеся и земноводные (черепахи, лягушки, игуаны и т.п.).

Также владельцам животных, которым предстоит отправиться в путешествие по железной дороге, необходимо знать о том, что к пересылке питомцев предъявляются особые требования.

Животные должны быть не агрессивными, здоровыми и чистыми. Для путешествия необходимо подготовить комфортную переноску, подходящую по размеру и с надежным замком, желательно также, чтобы у нее имелся выдвижной поддон, пакет с кормом и две миски (для воды и еды). Обязательно надо собрать и предоставить сопроводительные документы: родословную животного, ветеринарный паспорт, сведения об отправителе (хозяине) и получателе (кто будет забирать питомца на конечном пункте его путешествия). Одновременно один отправитель может оформить перевозку не более трех животных.

Разумеется, путешествие животного на поезде из одного города в другой не будет бесплатным. За транспортировку питомца придется заплатить. Стоимость пересылки животного начинается от 800 рублей и зависит от его категории, а также от дальности поездки.

Ухаживают за животными, отправившимися в путешествие без хозяина, сотрудники поезда.

Для перевозки питомцев оформляются такие же документы, как и для отправления багажа, разумеется, с некоторыми изменениями. Билет на транспортировку животного должен содержать полную информацию о нем, а также в нем обязательно должны быть указаны данные отправителя, включая его адрес, телефон и паспортные данные. Разумеется, необходимо указать станцию назначения, где питомца будут ждать встречающие. Также к пакету документов должна быть приложена информация об оплате пересылки животного.

На обозначенной в документах конечной станции переноску с животным передают встречающему питомца человеку. Получатель должен предъявить документ, подтверждающий его личность. Сотрудники поезда сверяют данные получателя и лишь после этого могут отдать ему четвероногого путешественника.