Не делайте так: шесть вещей, которые точно испортят ваш отпуск

Сборы в отпуск — это всегда стресс, однако его можно избежать, если подготовиться заранее. "Рамблер" расскажет, какие пункты превращают идеальные выходные в настоящий кошмар.

Сборы в ночь перед отлетом

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Начните собираться в отпуск заранее, ведь в последний момент может оказаться, что у вас неожиданно закончился срок действия заграничного паспорта (кстати, где он лежит) или потерялся последний купальник. Также важно решить все "горящие дела" на работе, оплатить кредиты и другие счета, решить кто будет приглядывать за домашними животными. Ну, чтобы не беспокоиться о лишних вещах.

Тревога или тревожное расстройство

Испытывать небольшое чувство тревоги абсолютно нормально. Стабилизировать свое состояние помогут списки дел, планирование и делегирование. Но если вы понимаете, что мысли перед полетом или длительным отъездом мешают вам жить, возможно, стоит обсудить свои чувства с психологом. Из-за постоянного стресса и спешки многие жители мегаполисов подвержены тревожным расстройствам.

Работайте с ожиданиями

Самое худшее, что вы можете сделать перед отпуском, это мечтать о том, что все пройдет гладко. Да, такое может быть. Однако завышенные ожидания вызывают чрезвычайное раздражение, когда что-то идет не так. А не так может пойти все, что угодно, начиная от задержки рейса, заканчивая неидеальным сервисом и погодой. Это вовсе не означает, что нужно мириться со всеми обстоятельствами, но иногда стоит расслабиться и плыть по течению.

Не сравнивайте себя с другими

Кто-то позволил себе Мальдивы, а вам хватило денег только на путешествие по России? Ничего страшного. Не думайте о других. Сравнения хороши, когда они мотивируют человека добиваться успеха и расти, если же вы испытываете лишь разочарование, то лучше отложить негативные мысли. При этом стоит помнить и о том, что зависть — это нормальное чувство, которое можно прожить и отпустить.

Жесткие ограничения

Экономить полезно, но комфорт всегда требует дополнительных вложений. Поэтому, если вам особенно важен песчаный пляж или собственный душ, вложитесь в отель получше. Иногда жесткие ограничения обусловлены тем, что человек просто не может позволить себе потратить деньги на себя. В таких случаях хочется сказать лишь о том, что мы живем один раз. Да, если вам не придется по возвращению домой есть одну гречку, то вы можете потратить чуть больше средств.

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