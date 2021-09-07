Не делайте так: шесть вещей, которые точно испортят ваш отпуск

Сборы в отпуск — это всегда стресс, однако его можно избежать, если подготовиться заранее. "Рамблер" расскажет, какие пункты превращают идеальные выходные в настоящий кошмар.
Начните собираться в отпуск заранее, ведь в последний момент может оказаться, что у вас неожиданно закончился срок действия заграничного паспорта (кстати, где он лежит) или потерялся последний купальник. Также важно решить все "горящие дела" на работе, оплатить кредиты и другие счета, решить кто будет приглядывать за домашними животными. Ну, чтобы не беспокоиться о лишних вещах.
Испытывать небольшое чувство тревоги абсолютно нормально. Стабилизировать свое состояние помогут списки дел, планирование и делегирование. Но если вы понимаете, что мысли перед полетом или длительным отъездом мешают вам жить, возможно, стоит обсудить свои чувства с психологом. Из-за постоянного стресса и спешки многие жители мегаполисов подвержены тревожным расстройствам.
Самое худшее, что вы можете сделать перед отпуском, это мечтать о том, что все пройдет гладко. Да, такое может быть. Однако завышенные ожидания вызывают чрезвычайное раздражение, когда что-то идет не так. А не так может пойти все, что угодно, начиная от задержки рейса, заканчивая неидеальным сервисом и погодой. Это вовсе не означает, что нужно мириться со всеми обстоятельствами, но иногда стоит расслабиться и плыть по течению.
Кто-то позволил себе Мальдивы, а вам хватило денег только на путешествие по России? Ничего страшного. Не думайте о других. Сравнения хороши, когда они мотивируют человека добиваться успеха и расти, если же вы испытываете лишь разочарование, то лучше отложить негативные мысли. При этом стоит помнить и о том, что зависть — это нормальное чувство, которое можно прожить и отпустить.
Экономить полезно, но комфорт всегда требует дополнительных вложений. Поэтому, если вам особенно важен песчаный пляж или собственный душ, вложитесь в отель получше. Иногда жесткие ограничения обусловлены тем, что человек просто не может позволить себе потратить деньги на себя. В таких случаях хочется сказать лишь о том, что мы живем один раз. Да, если вам не придется по возвращению домой есть одну гречку, то вы можете потратить чуть больше средств.
Мы часто переоцениваем свои возможности. Отчасти это тоже вопрос завышенных ожиданий, только теперь к самому себе. Позвольте себе двигаться в том ритме, в котором вам хочется. Даже если вы не посетите все экскурсии и не сходите во все модные рестораны, ничего страшного. Главное, это ведь отдых, а не мнимые рекорды!