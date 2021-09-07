Как справиться с паникой в транспорте

Тревожные расстройства считаются довольно распространенной болезнью. Согласно статистике, в течение жизни ими страдают до 25% всего населения Земли. Болезнь затрагивает преимущественно женщин, первые признаки тревоги появляются в 20-30 лет.

Довольно часто тревожность проявляется в стрессовых ситуациях, а для многих подготовка к путешествию зачастую вызывают дискомфорт. Сборы документов, вещей, билеты, паспорта — все это только подливает масла в огонь. Часто психика не выдерживает, и людей охватывает тревожность про в транспорте. У некоторых могут случаться панические атаки (ПА). Такие приступы могут испортить настроение на весь отпуск так, что отдохнуть у вас не получится. Поэтому "Рамблер" собрал три основные техники, которые помогут справиться с тревожностью, охватившей вас в транспорте.

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Расслабление мышц

Сильно сожмите стопы. Делайте это сильно, так как будто вы хотите взять что-то с пола ногой. Потом икры. Чтобы напрячь икры вам надо потянуть стопу на себя. Мышцы бедра. Для этого приподнимите их в сидячем положении на несколько секунд. Далее корпус. Для того, чтобы напрячь спину, шею и плечи, посидите с вытянутыми наверх руками. Потом поднимите плечи к ушами и прижмите их. Шея. Чтобы напрячь мышцы шеи, положите руку на голову и давите. Шеей вы должны сопротивляться. Даже если вы будете сидеть с "холодной" головой, а ваше тело останется напряжено, вы все равно будете подавать мозгу сигналы о том, что приближается опасность. Поэтому, прежде чем успокаивать себя мысленно, сначала надо расслабить мышцы. Организм реагирует на выброс адреналина, поэтому при тревоге ваше тело сжимается. Чтобы мышцы расслабились в моменте, вам нужно их начала напрячь. Действуйте снизу вверх. Все упражнения надо делать по 7-10 секунд.

Дыхание

Существует несколько упражнений, которые при тревоге работают с вашим дыханием. Расскажем вам о наиболее эффективном и понятном. Лучше всего работает задержка дыхания. Когда вы паникуете, начинаете часто и много дышать, что является сигналом для вашего мозга. Поэтому, поступление кислорода стоит ограничить, однако делать это нужно правильно. Подобное упражнение нужно повторять от 10 раз. Если вы чувствуете, что вам нужно больше, — делайте. Важно сосредоточиться именно на дыхании, попробуйте отключить мысли от всего окружающего вокруг и выполните эти упражнения.

Сделайте глубокий вдох, чтобы вы почувствовали, как ваши легкие наполняются кислородом. Задержите дыхание на 7-10 секунд, чтобы в ваш организм больше не поступал кислород. Выдох нужно делать, проговаривая в своей голове слово "расслабляемся" по слогам. Таким образом, у вас получается пять коротких выдохов. Вместе с выдохами попробуйте расслабить свое тело. Можно расслабить шею и плечи, свесив голову. Таких циклов нужно сделать от 10 штук. Если вы находитесь в транспорте не один, попросите близкого человека сделать это упражнение с вами — это поможет вам сосредоточиться на упражнении, а не на происходящем вокруг.

Переключение внимания