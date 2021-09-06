Как начать путешествовать без туроператора

Одни туристы путешествуют исключительно с туроператорами, а другие изучают мир через самостоятельно организованные поездки. "Рамблер" расскажет, как стать индивидуальным путешественником.
В первую очередь, стоит понять, куда вы хотите отправиться в путешествие, и это довольно непросто. Не стоит обращаться на популярные курорты, например, в Турции, когда нескольких километрах можно найти более приятные и малоизвестные места. С выбором места также часто помогают определиться отзывы и обсуждения места в интернете.
Когда с пунктом назначения уже все стало боле менее понятно, пора продумывать логистику и составлять маршрут. Если вы хотите сэкономить, то в некоторых случаях, например, можно самолет сменить на автобус или поезд. А сравнить цены на билеты можно с помощью многочисленных онлайн-агрегаторов. Далее необходимо определить с жильем. Вы можете арендовать как номер в отеле, так и комнату у местного жителя за символическую сумму, а то и вовсе совершенно бесплатно. А затем стоит изучить хотя бы один путеводитель и составить маршрут на свое путешествие: выбрать достопримечательности, которые хотели бы посетить, рестораны с вкусной и недорогой едой, фестивали или концерты.
Также важно не забыть позаботиться о безопасности, а именно оформить страховку. Мы будем только рады, если она не пригодится, но все равно нужно быть готовым ко всему. Покупая страховку самостоятельно, вы имеете возможность выбрать необходимые опции, такие, как страхование багажа или ответственности перед третьими лицами. На сегодняшний день полис можно купить онлайн всего за пять минут. И в случае чего, эти небольшие деньги уберегут вас от больших неприятностей.