Как начать путешествовать без туроператора

Одни туристы путешествуют исключительно с туроператорами, а другие изучают мир через самостоятельно организованные поездки. "Рамблер" расскажет, как стать индивидуальным путешественником.

В первую очередь, стоит понять, куда вы хотите отправиться в путешествие, и это довольно непросто. Не стоит обращаться на популярные курорты, например, в Турции, когда нескольких километрах можно найти более приятные и малоизвестные места. С выбором места также часто помогают определиться отзывы и обсуждения места в интернете.

Когда с пунктом назначения уже все стало боле менее понятно, пора продумывать логистику и составлять маршрут. Если вы хотите сэкономить, то в некоторых случаях, например, можно самолет сменить на автобус или поезд. А сравнить цены на билеты можно с помощью многочисленных онлайн-агрегаторов. Далее необходимо определить с жильем. Вы можете арендовать как номер в отеле, так и комнату у местного жителя за символическую сумму, а то и вовсе совершенно бесплатно. А затем стоит изучить хотя бы один путеводитель и составить маршрут на свое путешествие: выбрать достопримечательности, которые хотели бы посетить, рестораны с вкусной и недорогой едой, фестивали или концерты.