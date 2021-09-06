5 советов, как путешествовать одному

Далеко не все способны на долгое время оставаться наедине с самим собой, а что уж говорить о путешествиях в одиночку. Но если вы все же хотите отправиться в отпуск без попутчиков, то нужно к этому хорошо подготовиться. "Рамблер" расскажет, что для этого необходимо сделать.

Спланируйте маршрут

Перед путешествием следует заблаговременно проработать маршрут, а также сразу купить все билеты и забронировать гостиницы. Все это необходимо для того, чтобы избежать каких-либо неприятностей и недоразумений. При этом не стоит забывать о безопасности. Если вы плохо знаете район, в котором планируете жить, то приезжайте заселяться лучше засветло.

Держите в курсе родных и близких

Своим родным и близким друзьям на всякий случай перед поездкой нужно оставить ваш подробный маршрут со всеми остановками и названиями гостиниц. А также, если вы будете находиться в местах, где чаще всего нет интернета, то договоритесь о днях и часах, в которые вы будете выходить с ними на связь, и всегда соблюдайте этот график.

Скачайте полезные мобильные приложения

Чтобы вам не приходилось в спешке скачивать то или иное приложение, сделайте это заблаговременно. Пусть у вас будут под рукой все необходимые карты мест, где вы будете находиться, путеводители, конвертор валют, переводчик и не только. Многие из таких сервисов способны работать и офлайн.

Не храните деньги и документы в одном месте

Распределите все ваши ценные вещи по всем уголкам своего багажа. Это нужно сделать на тот счет, чтобы вы не остались без всего, если вас ограбят или вы что-то потеряете.

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