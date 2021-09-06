4 способа путешествовать бесплатно

Путешествия — удовольствие совсем недешевое. И многие задаются вопросом: можно ли посмотреть мир бесплатно или хотя бы с гораздо меньшими затратами? "Рамблер" расскажет о некоторых лайфхаках, которые помогут вам это сделать.

Билеты и отели за мили

На сегодняшний день практически у каждого банка есть специальные карты для любителей путешествовать. Благодаря им за каждую покупку вам начисляют бонусные мили, которые в дальнейшем можно потратить на авиабилеты, отели и даже аренду автомобиля.

Бесплатное жилье

На просторах интернета можно найти несколько сервисов по предоставлению жилья. Самый популярный из них — Couchsurfing. Некоторые хозяева со всего мира готовы совершенно бесплатно предоставить ночлег. Кто-то предлагает отдельную комнату, а кто-то диван в гостиной. Из плюсов также общение с хозяином, который может подсказать, где лучшие рестораны и интересные достопримечательности в городе.

Обмен жильем

При желании, вы можете совершенно бесплатно обменяться с кем-нибудь жильем на время отпуска. Вы это можете сделать как со знакомым человеком, так и с незнакомцем. В последнем случае вам могут помочь ряд сервисов, одни из которых — Homeexchange и Lovehomeswap.

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