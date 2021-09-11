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Обморок и паника: как выжить при разгерметизации салона самолета

Дарья Амосова
1 час назад

Хорроры про авиакатастрофы внушили нам мысль, что разгерметизация — чуть ли не самое ужасное, что может случиться с пассажирами. В салоне паника, кислородные маски висят без дела, люди падают в обморок... К счастью, в реальности разгерметизация — скорее рутинная вещь. Пилоты и бортпроводники прекрасно знают, что делать такой ситуации и как помочь пассажирам. «Рамблер» рассказывает, можно ли выжить при разгерметизации салона (спойлер — еще как).

Как выжить при разгерметизации салона самолета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Когда самолет теряет герметичность

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Герметичность — это свойство предмета не пропускать вовнутрь себя и наружу газы или жидкости. Герметичными бывают упаковки напитков или контейнеры для переноски еды: если их правильно закрыть, ничего не прольется.

Самолет, конечно, устроен сложнее контейнера. Кроме того, он не полностью герметичен. В салоне циркулирует воздух, который «отбирают» снаружи по специальным каналам. Атмосфера внутри самолета наиболее приближена к воздуху, которым мы дышим на земле. А воздух за бортом разреженный: в нем критически мало кислорода, а давление слишком низкое для человеческой жизнедеятельности.
  • Разгерметизация салона — это потеря целостности корпуса или какой-то системы самолета, потеря герметичности. Она происходит из-за поломки частей самолета, некомпетентного осмотра, ошибки пилотов и по многим другим причинам.

За герметичностью салона «следят» специальные приборы. Некоторые щели столь незначительны, что система опознавания их попросту игнорирует. Когда воздух становится слишком разреженным, система автоматически выбрасывает кислородные маски для пассажиров. На случай, если прибор сломался, бортпроводники нажимают кнопку принудительного сброса масок.

Что делают пилоты и бортпроводники

Пилоты узнают о разгерметизации с помощью указателей на приборной панели и снижают высоту. Во время снижения пассажиры надевают кислородные маски. 4000-3000 метров — высота, на которой человек уже сможет самостоятельно дышать. Снизиться с 10-12 тысяч метров до такой высоты можно примерно за 4-5 минут.

В это время бортпроводники ищут причину разгерметизации .Щели члены экипажа заклеивают специальным авиационным скотчем. Эта лента выдерживает давление, порывы ветра, солнечное излучение и перепады температур.

В случае, если разгерметизация представляет опасность, пилоты запросят посадку в ближайшем аэропорту. У самих пилотов кабины полностью герметичны, в них своя система поддержания давления и кондиционирования, а также аварийные запасы кислорода на несколько часов.

Как ощущается разгерметизация

Постепенное падение давления можно даже не ощутить. Первые признаки разгерметизации — боль в ушах, головокружение, сонливость, в редких и серьезных случаях может наступить потеря сознания. Обычная разгерметизация не представляет опасности для пассажиров, не считая эмоционального потрясения.

Бывает разгерметизация «взрывная», когда потеря давления происходит резко и по всему салону. В результате у человека может травмироваться барабанная перепонка или произойти перерастяжение легких. По этой причине, кстати говоря, не советуют летать с насморком: из-за большого давления на уши может временно пропасть слух. Впрочем, разрыва тела, как показывают в ужастиках, тоже не произойдет. Вероятно, поболят уши и надо будет сходить к пульмонологу на консультацию .

Как выжить во время разгерметизации

  • Не паниковать. Важно действовать быстро и четко;
  • Надеть кислородную маску. Запаса кислорода хватит на 15-20 минут. За это время пилоты успеют снизиться на подходящую высоту;
  • Пристегнуть ремни. Быстрый спуск сопровождается тряской — с пристегнутым ремнем меньше шанс травмироваться.
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