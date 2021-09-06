Как отправить багаж поездом без владельца

Посылку родственникам в другой город раньше можно было передать, не только отправив ее по почте, но и просто договорившись с проводником поезда, следующего в направлении необходимого населенного пункта. Как правило, сердобольные проводники и проводницы не отказывались взять в свой багаж пару лишних пакетов или коробок. В современных же реалиях сотрудникам железной дороги запрещено принимать и перевозить чужие вещи. Однако все необходимое можно отправить поездом совершенно официально. О том, как это сделать, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Поезд на Дарджилинг" Кадр из фильма "Поезд на Дарджилинг"

Когда багаж пассажира перевозится в его присутствии (человек вместе со своими вещами едет к месту назначения), как правило, чемодан или сумка находятся в том же вагоне, что и он сам. И мало кто знает, что поезда обычно оснащены багажными вагонами, в которые могут отправить вещи, если в составе для них не найдется места. Случается это редко и чаще всего такие почтово-багажные вагоны используются для пересылки грузов в отсутствие владельца. Этой услугой, кстати, можно воспользоваться не только если вы, например, отправляете подарки родным или знакомым в другой город, но и при желании возвратиться домой налегке и не загружать отсеки купе или плацкарта объемными сумками.

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Попробуем разобраться с правилами по отправке багажа поезда в отсутствие владельца.

Пересылку багажа можно оформить, оплатив перевозку грузов по квитанции на станции отправления. Принятый груз оформляют для перевозки в багажном вагоне и принимают в подразделении перевозчика по приему и выдаче багажа. Выдают груз из багажного вагона на станции прибытия человеку, который указан в квитанции. Для этого ему необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и багажную квитанцию.

Стоимость пересылки багажа зависит от многжества факторов, в частности, от расстояния следования поезда, а также от габаритов посылки. Кроме того, за негабаритный груз придется заплатить отдельно.

минимальный вес груза должен составлять не менее 5 килограммов, а максимальный 75 килограммов за одну единицу груза. Всего же в общей сложности наибольший вес провозимого багажа не должен превышать 200 килограммов;

один человек может отправить в багажном вагоне не более трех единиц груза, не превышающих в сумме 300 сантиметров;

багаж должен быть хорошо упакован, коробки с хрупкими и бьющимися вещами промаркированы;

на упаковке должны быть сведения об отправителе и получателе груза: ФИО, правильный адрес и номер телефона. К габаритам багажа который можно пересылать поездом, существуют определенные установленные требования:

Стоит учесть, что существует официальный запрет на перевозку некоторых грузов.

Так, например, отправить поездом деньги, ювелирные изделия, финансовые документы, любое оружие или лекарства, содержащие наркотические вещества, у вас не получится.

Также у вас не примут багаж, если он может причинить урон посылкам других людей или пространству вагона: повредить или загрязнить их.

Под запретом и пересылка легковоспламеняющихся предметов, токсичных и плохо пахнущих веществ, огнеопасных жидкостей и взрывчатых веществ. То есть вещей, которые могут представлять непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

При оформлении груза выдается багажный билет. Он содержит всю необходимую информацию о багаже и его отправителе:

сведения об отправителе (реквизиты его документа);

станция, на которой багаж необходимо передать получателю;

сведения об оплате перевозки груза