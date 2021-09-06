Как отправить багаж поездом без владельца

Посылку родственникам в другой город раньше можно было передать, не только отправив ее по почте, но и просто договорившись с проводником поезда, следующего в направлении необходимого населенного пункта. Как правило, сердобольные проводники и проводницы не отказывались взять в свой багаж пару лишних пакетов или коробок. В современных же реалиях сотрудникам железной дороги запрещено принимать и перевозить чужие вещи. Однако все необходимое можно отправить поездом совершенно официально. О том, как это сделать, читайте в материале “Рамблера”.
Когда багаж пассажира перевозится в его присутствии (человек вместе со своими вещами едет к месту назначения), как правило, чемодан или сумка находятся в том же вагоне, что и он сам. И мало кто знает, что поезда обычно оснащены багажными вагонами, в которые могут отправить вещи, если в составе для них не найдется места. Случается это редко и чаще всего такие почтово-багажные вагоны используются для пересылки грузов в отсутствие владельца. Этой услугой, кстати, можно воспользоваться не только если вы, например, отправляете подарки родным или знакомым в другой город, но и при желании возвратиться домой налегке и не загружать отсеки купе или плацкарта объемными сумками.
Попробуем разобраться с правилами по отправке багажа поезда в отсутствие владельца.
Пересылку багажа можно оформить, оплатив перевозку грузов по квитанции на станции отправления. Принятый груз оформляют для перевозки в багажном вагоне и принимают в подразделении перевозчика по приему и выдаче багажа. Выдают груз из багажного вагона на станции прибытия человеку, который указан в квитанции. Для этого ему необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и багажную квитанцию.
Стоимость пересылки багажа зависит от многжества факторов, в частности, от расстояния следования поезда, а также от габаритов посылки. Кроме того, за негабаритный груз придется заплатить отдельно.
Стоит учесть, что существует официальный запрет на перевозку некоторых грузов.
Так, например, отправить поездом деньги, ювелирные изделия, финансовые документы, любое оружие или лекарства, содержащие наркотические вещества, у вас не получится.
Также у вас не примут багаж, если он может причинить урон посылкам других людей или пространству вагона: повредить или загрязнить их.
Под запретом и пересылка легковоспламеняющихся предметов, токсичных и плохо пахнущих веществ, огнеопасных жидкостей и взрывчатых веществ. То есть вещей, которые могут представлять непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.
При оформлении груза выдается багажный билет. Он содержит всю необходимую информацию о багаже и его отправителе:
сведения об отправителе (реквизиты его документа);
станция, на которой багаж необходимо передать получателю;
сведения об оплате перевозки груза
Получателю посылки придет оповещение на e-mail или телефон о том, что груз прибыл на станцию назначения. Получить его лучше постараться в тот же день, иначе придется оплачивать хранение посылки.