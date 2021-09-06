Как сэкономить на покупке железнодорожных билетов

Стоимость билетов на поезд часто зависит от многих условий. Порой цена путешествия даже на одном поезде может сильно меняться. Когда и как лучше покупать билеты, чтобы поездка оказалась максимально экономной, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Ночной поезд до Лиссабона" Кадр из фильма "Ночной поезд до Лиссабона"

Покупайте билеты заранее

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Путешествие всегда выгоднее планировать заранее. Чем раньше вы приобретете билет, тем он будет дешевле. Стоит, правда, помнить о том, что в первые сутки после начала продаж цена билетов обычно выше, чем в последующие дни. Оптимальное время для бронирования места в поезде — вторые или третьи сутки после старта продаж. При раннем бронировании можно сэкономить до 30-40% стоимости билетов в купе или СВ. Однако, на популярные направления лучшие места обычно оказываются выкуплены уже в первые часы после старта продаж. И тут необходимо расставить приоритеты: важнее для вас экономия или комфорт.

Мониторьте информацию об акциях и скидках

Чтобы не пропустить выгодные предложения, имеет смысл оформить подписку на новости в этой сфере. Иногда по акции есть возможность купить билеты на места в купе дешевле, чем в плацкарт.

Ищите билеты на полный маршрут

Если вы планируете ехать не до конечной станции следования поезда, не стоит торопиться и брать билет до своего пункта назначения, думая, что так выйдет дешевле. Иногда выгоднее купить билет на полный маршрут, поскольку на них часто бывают акции и скидки. Выйти вы сможете на своей станции, а сэкономите прилично.

Выбирайте правильный день отправления

Стоимость билетов на поезд довольно сильно меняется в зависимости от сезона. Самые дешевые билеты можно приобрести осенью, дороже всего они стоят летом. Разумеется, в праздники цена тоже становится выше. Если ваше путешествие не привязано к конкретной дате, выбирайте правильные дни недели для поездки: серьезно сэкономить можно, например, отправившись в путь вечером четверга, а не в пятницу или в субботу.

Экономьте на местах в вагоне

Если вы не слишком привередливы или сэкономить для вас в определенный момент времени важнее, чем добраться до пункта назначения с максимальным комфортом, выбирайте верхние полки в купейном вагоне или бронируйте билеты в плацкарт. Их стоимость значительно ниже, чем на другие места. В плацкарте наиболее экономный вариант размещения — боковые полки.

Планируйте маршрут с пересадками

Конечно, это менее удобно, чем прямой маршрут, зато есть возможность сэкономить в длинных поездках или путешествии за границу. Прямые поездки за рубеж, например, оплачиваются по международному тарифу, который дороже внутреннего. Есть смысл купить билет до последней конечной станции в России, а затем пересесть на поезд до конечной цели вашего путешествия. Продолжительность поездки, разумеется, в этом случае увеличится, но стоимость расходов на дорогу существенно снизится.

Покупайте невозвратные билеты