«Оставили без трусов»: что делать, если потеряли ваш багаж

Потеря багажа — неприятная, но довольно распространенная ситуация. Обычно такое происходит, когда в последнюю минуту меняется рейс, человек опаздывает, на багаже наклеено слишком много бирок или ошибку допустил сотрудник аэропорта. "Рамблер" расскажет, что делать, если багаж все-таки потерялся.

Для начала необходимо подойти к стойке Lost&Found в аэропорту. Обычно она находится рядом с лентой выдачи. Если стойки нет, направляйтесь к представителям авиакомпании.

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Далее придется заполнить заявление с просьбой вернуть багаж. Причем, если вы находитесь за границей, то текст должен быть переведен на английский язык. Его может заполнить сотрудник аэропорта. На руки вам отдадут акт PIR (Property Irregularity Report), он необходим для получения компенсации.

Подождать все-таки придется. Обычно сотрудники аэропорта ищут чемодан от двух до пяти дней. После этого за дело берется авиакомпания. Она направляет запрос в места следования багажа, и розыск проводят во всех аэропортах. Когда чемодан будет найдет, вам позвонят.

"Я приехала в Италию всего на пять дней, взяла свои самые лучшие платья и, конечно, мой багаж потеряли. Молодой человек думал, я буду гневаться. Но я просто ждала, вкусно ела и особо не фотографировалась. Чемодан вернули через три дня", - рассказала в социальных сетях актриса из России.

По статистике, только 7% багажей теряются безвозвратно, в остальных случаях чемоданы находят своих владельцев. В случае, если багаж поврежден, пассажир имеет право на компенсацию ремонта сумки или покупки новой. Для этого необходимо отправить запрос в авиакомпанию, а также чеки и номер своей банковской карты — перевозчик обязан возместить затраты.

Более того, авиакомпания должна возместить вам время, которое вы провели "без багажа". Однако варианты возмещения ущерба у всех разные и их необходимо уточнять на сайте компании.

"Мы потеряли семейный багаж и остались в буквальном смысле без трусов. А все потому что не додумались до компенсации. Не повторяйте наших ошибок и общайтесь с авиакомпанией. Пока не попросите сами компенсацию, вам ее не предложат", - пишет на форуме раздосадованная мать.