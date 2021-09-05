3 вещи, которые нельзя делать стюардессам

У всех бортпроводников есть определенный свод правил, необходимый для того, чтобы не испортить имидж авиакомпании и обеспечить безопасность пассажирам. "Рамблер" расскажет о некоторых вещах, которые запрещено делать стюардессам.

Надевать форму в нерабочее время

Согласно внутренним регламентам, бортпроводники могут быть одеты в униформу исключительно во время рейса, по дороге в аэропорт или из него. В любое другое время ее носить запрещено. Также сотрудникам запрещено делать фото или видео в форме, если такой контент может нанести репутационный ущерб авиакомпании. И, что еще интересно, цвет сумки и чемодана должен сочетаться с корпоративной одеждой.

Наливать спиртное людям в нетрезвом состоянии

Если бортпроводница видит, что одному из пассажиров уже достаточно алкогольных напитков, то она имеет право отказать в просьбе налить еще. Стоит также помнить, что не стоит употреблять спиртное во время полета, поскольку оно задерживает воду в организме.

Проносить на борт все, что захочется