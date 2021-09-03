5 способов превратить свой полет в кошмар

Если вы хотите испортить свой полет и угодить в неприятности в аэропорту, то сделать это проще простого. Однако мы советуем вам всячески ограждать себя от того, что перечислено в пунктах нашего списка. "Рамблер" расскажет, как превратить свой полет в кошмар.

Не отклеивать бирки после перелета

На сайтах авиакомпаний часто просят пассажиров снимать старые багажные бирки с чемодана и ручной клади. Дело в том, что автоматический сканер багажной службы может запутаться в ярлыках и не погрузить ваш багаж в самолет. Мы не думаем, что вам бы хотелось остаться в пункте назначения без своих вещей.

Выбирать кресла перед аварийным выходом

Дело в том, что кресла в этих рядах практически никогда не откидываются. И в случае долгого перелета вам придется сидеть с ровной спиной на протяжении нескольких часов. Поэтому, чтобы не ошибиться с выбором кресла в самолете, ознакомьтесь со схемой посадочных мест на сайте авиакомпании или других специализированных источниках.

Не взвешивать багаж дома

Достаточно мало людей, перед поездкой в аэропорт, взвешивают свой багаж, хотя это стоит делать каждому, чтобы не платить немыслимые деньги за перевес или судорожно переупаковывать часть вещей из чемодана в ручную кладь и надевать что-то на себя. Если вы надеетесь, что на пару лишних килограмм никто не обратит внимание, то вы ошибаетесь.

Попробовать незнакомую пищу перед полетом

Мы не советуем перед полетом пробовать что-то новое для вашего привычного рациона. Если у вас слабый желудок, то, скорее всего, большую часть полета вы проведете в обнимку с "белым другом", а именно сортиром.

Заложить мало времени на пересадку