Три способа, которые спасут от тошноты в самолете

В аптеках богатый выбор средств от укачивания: необходимо перед полетом выбрать только тот, что подходит вам. Но что делать, если такая реакция впервые, а таблеток под рукой не оказалось? «Рамблер» делится простыми советами, которые помогут при тошноте в самолете.

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Заснуть

За определение скорости и положения тела в пространстве отвечает вестибулярный аппарат. На Земле его информация об окружающем мире сходится с той, что поступает в мозг посредством органов чувств: слуха, зрения, обоняния. А вот в полете между информацией разных органов возникает диссонанс: вестибулярный аппарат «утверждает», что человек двигается, а зрение — что он в состоянии покоя. Из-за этого несоответствия у человека начинается тошнота.

Один из самых простых способов устранить несоответствие — давать мозгу как можно меньше информации. Закройте глаза маской для сна или шарфом, наденьте беруши или наушники с белым шумом, расслабьте тело в полулежачем состоянии. Если ни того, ни другого под рукой нет, достаточно выбрать одну точку и смотреть в нее, не отводя взгляд.

Жевать жвачку, сосать леденцы

Народное средство от укачивания — леденцы или жвачка с мятой: не зря их разносят бортпроводницы в начале полета. Когда челюсти двигаются, организм получает сигнал, что сейчас идет прием пищи, и «отменяет» тошноту на время.

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