Как сэкономить, путешествуя по разным странам

Если хотите пробежать марафон в другой стране и найти новых друзей, это точно ваш вариант.

Что это такое?

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Каучсёрфинг — крупнейший международный сервис поиска и предоставления бесплатного жилья во время путешествий. Сеть объединяет 14 млн человек в более чем 200 тыс. городов, цель которых найти не только ночлег, но и новых друзей по всему миру.

Идея создать ресурс возникла в 2000 году у американца Кейси Фентоу во время поездки в Исландию. Тогда юноша написал 1500 студентам с просьбой разрешить у них остаться. Спустя четыре года задумка стала реальностью.

Идея каучсёрфинга

Концепция каучсёрфинга заключается в безвозмездной помощи членам сообщества друг другу. С помощью хостов – людей, которые предлагают жильё, вы можете остановиться в любой точке мира. Достаточно создать анкету, описать цель визита и дождаться приглашения.

Кроме того, каучсёрфинг – это культурный обмен. Слоган ресурса – «у тебя есть друзья по всему миру, просто пока ты их не знаешь». Размещение у местных жителей позволит ими стать: вы познакомитесь с традициями разных народов, поделитесь опытом и узнаете много нового. Последнее становится основной причиной, почему многие предпочитают каучсёрфинг как вариант туризма.

Как это работает?

Для того чтобы начать пользоваться услугами каучсёрфинга, вам нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Это бесплатно, однако проверка информации на достоверность – верификация — стоит $60 (4383 рубля). Она даёт возможность отправлять безлимитное количество запросов и сообщений, без неё – 10 в неделю.

После регистрации вам надо будет рассказать о себе. Участники советуют сделать это как можно подробнее, чтобы повысить шансы на отклик хостов. Если вы хотите предложить ночлег, то тоже не пропускайте этап заполнения личной информации. Никто не хочет приглашать неизвестного человека или селиться у него.

Решающим фактором при выборе постояльца становятся отзывы, действующие для обеих сторон. Они позволяют объективно оценивать человека и предлагаемые им условия. Читайте внимательнее, и тогда шанс избежать неприятных ситуаций (о них ниже) значительно снизится.

Кому каучсёрфинг может быть полезен?

Всем, кому есть 18 лет. Неважно, кто вы: студент или родитель. Если хотите сэкономить и получить новый опыт, каучсёрфинг – хороший вариант.

Особенно популярен сервис среди спортсменов и людей, которые любят активный отдых, например, трекинг.

В мире много мероприятий, которые интересны атлетам. Однако ездить на каждые, значит, тратить немалые суммы. Каучсёрфинг даёт возможность не отказываться принимать участие в забегах или гонках. Если в анкете вы укажете, что едете на соревнования или в поход, вероятность того, что хост будет тоже спортсменом, значительно выше. Единомышленники – это всегда здорово.

Плюсы

1. Самый очевидный момент – экономия. Правила сайта запрещают брать плату за предоставляемое жильё. Тем не менее небольшие траты всё же предстоят: в кругу сообщества считается хорошим тоном дарить хостам магниты из родного города или готовить национальные блюда.

2. Возможность узнать страну изнутри. По словам каучсёрферов, многие хосты могут провести вас по нетуристическому маршруту и помочь почувствовать себя местным. Кстати, только коренной житель подскажет самый красивый маршрут для пробежки и уютный ресторанчик.

3. Практика иностранных языков. Не секрет, что лучший способ выучить английский или любой другой язык – это погрузиться в среду носителей. Пребывая в гостях у местных, вы услышите, как звучит речь без акцента и узнаете много сленговых выражений.

4. Новые интересные знакомства. Часто хост приглашает к себе людей, с которыми у него есть общие интересы. Кто знает, может, вашей точкой соприкосновения станет любовь к какому-либо виду спорта или команде. Местный житель расскажет, как он бывал на матчах и общался с Неймаром.

Минусы

1. Это не пятизвездочный отель. Всегда уточняйте всё у хоста, чтобы отсутствие привычных удобств не стало неприятной неожиданностью. Например, если в другом городе или стране вы хотите тренироваться или просто активно проводить время, то отсутствие воды будет большой проблемой.

2. Нет личного пространства. В гостях у хоста вы вряд ли сможете полежать с удовольствием в ванне или послушать громко музыку. Каким бы хорошим ни был дом, где вы остановились, это не ваша квартира, в которой вам всё дозволено.

3. Зависимость от хоста и его распорядка дня. Если вы ищете не просто место, где можно переночевать, а жильё на несколько дней, то необходимо понимать, что у этого дома уже есть хозяин. Именно он будет решать, на какое время ставить будильник утром и во сколько возвращаться вечером. Постарайтесь заранее найти общий язык и подружиться с ним.