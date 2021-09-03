Не лечит, а калечит: чем опасна океанская вода

Почему-то многие считают, что раз океанская вода соленая, значит она полностью безопасна. Более того люди ошибочно полагают, что она может излечить от многих болезней. Но в реальности дела обстоят не так. Об опасности океанской воды расскажет "Рамблер".

К сожалению, соль не убивает патогенные бактерии, поэтому в океане легко можно подцепить как кишечные, так и кожные заболевания. В одном из своих интервью врач-консультант Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявил, что в океане можно заразиться ротавирусом, лямблиозом, дизентерией и даже вирусными гепатитами.

В 2020 году появилась информация о наличии неизвестной болезни в Атлантическом океане, которая скосила более 200 рыбаков в Сенегале. Больные покрывались струпьями, сильно чесались и жаловались на опухшие губы и раздражение глаз. Это, в свою очередь, также доказывает тот факт, что в соленой океанской воде кишмя кишат опасные для человека бактерии.

Также определенную опасность в себе несут паразиты, попадающие в воду из фекалий животных и способные нарушить микробиом кожи. Особенно активно они размножаются в тропических регионах, так как в таких областях температура воды выше, а значит более благоприятна для комфортного пребывания паразитов.

Купание в океане чревато развитием острого наружного диффузного отита вследствие изменения нормальной флоры или травмы мягких тканей слухового прохода с последующим инфицированием и воспалением. Инфекция, которая попадает вместе с водой при купании в слуховой проход – предрасполагающие факторы развития болезни.