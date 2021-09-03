Что делать при эвакуации на вокзале

Сообщение об эвакуации, как правило, застает людей врасплох. Вряд ли кто-то, отправляясь в путешествие на поезде, ожидает, что придется спешно покидать здание железнодорожного вокзала. Тем не менее, лучше быть подготовленным к неожиданностям, чтобы избежать возможных неприятных последствий. О том, как вести себя в случае объявления ЧС на вокзале, читайте в материале “Рамблера”.
Услышав сообщение об эвакуации немедленно и быстро начинайте двигаться к ближайшему выходу. Согласно статистике, лишь 10% пассажиров, услышав сигнал тревоги, начинают покидать здание вокзала. Остальные считают, что это может быть всего лишь учебная тревога и пытаются понять и узнать, действительно ли необходима эвакуация. Не тратьте времени напрасно, разбираться будете потом, примите как данность: в момент тревоги — немедленное движение к выходу. При этом старайтесь держаться подальше от заграждений и стеклянных витрин. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в здании вокзала, это может стоить вам жизни.
Не поддаться панике в момент возможной опасности, конечно, сложно. Но помните о том, что страх и тревога в эти минуты будут вам только мешать. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, постарайтесь сохранять спокойствие и возможность трезво и рационально оценивать ситуацию вокруг. Паникующие люди ведут себя непредсказуемо и затрудняют процесс эвакуации.
В момент опасности надо заботиться не о вещах, а о собственной безопасности. Тратить время и силы на розыск сумок и чемоданов, а потом тянуть их за собой в толпе — не лучшая идея. Позаботьтесь о сохранении жизни. Вещи — всего лишь вещи. А вот документы и деньги лучше взять в привычку хранить при себе: в наплечной сумке или карманах одежды.
Если начнется давка, к ней следует быть готовым. Снимите с себя все вещи, которые могут за что-то зацепиться: шарфы, галстуки, платки. Двигаться в толпе лучше всего небольшими шажками, крепко прижав согнутые в локтях руки к туловищу. Ни в коем случае не наклоняйтесь, не пытайтесь поднять упавшие вещи, это опасно для жизни.
После того, как вы покинули здание вокзала, отойдите от него на максимально безопасное расстояние. Позвоните близким, чтобы сообщить, что с вами вам в порядке.