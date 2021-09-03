Что делать при эвакуации на вокзале

Сообщение об эвакуации, как правило, застает людей врасплох. Вряд ли кто-то, отправляясь в путешествие на поезде, ожидает, что придется спешно покидать здание железнодорожного вокзала. Тем не менее, лучше быть подготовленным к неожиданностям, чтобы избежать возможных неприятных последствий. О том, как вести себя в случае объявления ЧС на вокзале, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Действуйте быстро

Видео дня

Услышав сообщение об эвакуации немедленно и быстро начинайте двигаться к ближайшему выходу. Согласно статистике, лишь 10% пассажиров, услышав сигнал тревоги, начинают покидать здание вокзала. Остальные считают, что это может быть всего лишь учебная тревога и пытаются понять и узнать, действительно ли необходима эвакуация. Не тратьте времени напрасно, разбираться будете потом, примите как данность: в момент тревоги — немедленное движение к выходу. При этом старайтесь держаться подальше от заграждений и стеклянных витрин. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в здании вокзала, это может стоить вам жизни.

Не паникуйте

Не поддаться панике в момент возможной опасности, конечно, сложно. Но помните о том, что страх и тревога в эти минуты будут вам только мешать. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, постарайтесь сохранять спокойствие и возможность трезво и рационально оценивать ситуацию вокруг. Паникующие люди ведут себя непредсказуемо и затрудняют процесс эвакуации.

Забудьте о багаже

В момент опасности надо заботиться не о вещах, а о собственной безопасности. Тратить время и силы на розыск сумок и чемоданов, а потом тянуть их за собой в толпе — не лучшая идея. Позаботьтесь о сохранении жизни. Вещи — всего лишь вещи. А вот документы и деньги лучше взять в привычку хранить при себе: в наплечной сумке или карманах одежды.

Освободитесь от опасной одежды и предметов

Если начнется давка, к ней следует быть готовым. Снимите с себя все вещи, которые могут за что-то зацепиться: шарфы, галстуки, платки. Двигаться в толпе лучше всего небольшими шажками, крепко прижав согнутые в локтях руки к туловищу. Ни в коем случае не наклоняйтесь, не пытайтесь поднять упавшие вещи, это опасно для жизни.

Отойдите как можно дальше от здания