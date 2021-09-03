За что пассажира могут снять с поезда

Отправляясь в путешествие, каждый из нас надеется на хороший отдых без всевозможных проблем. Но, к сожалению, неприятности могут начаться еще в самом начале поездки. В некоторых ситуациях можно запросто лишиться самой возможности добраться до места отдыха. Например, дальнейшее путешествие может оказаться под вопросом, если сотрудники поезда снимут вас с рейса. За какие проступки может последовать такая мера наказания, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Исходный код" Кадр из фильма "Исходный код"

Запретить пассажиру продолжить путешествие на поезде и снять с поезда сотрудники правоохранительных органов могут по нескольким причинам:

Нарушение правил, принятых в поезде

Проводник может обратиться в полицию и потребовать снять пассажира с поезда, если он не прислушивается к его замечаниям, сильно шумит, мешая попутчикам, портит вещи в вагоне, курит или принимает алкоголь. Разумеется, поначалу конфликтные ситуации попытаются решить мирным путем, если же уладить проблему не получится, полицейские могут выписать штраф или снять пассажира с поезда.

Агрессивное поведение

Чаще всего эта проблема возникает, если пассажир находится под воздействием алкоголя. Неадекватно реагирующие на все, что происходит вокруг, и представляющие угрозу попутчикам путешественники снимаются с поезда сотрудниками правопорядка чаще всего даже без предупреждений.

Неожиданное ухудшение состояния здоровья

В ситуации, когда человек внезапно теряет сознание, начинает испытывать сильную боль или подает другие признаки опасного состояния, снятие с поезда — это вынужденная мера. Пассажиру вызывают скорую помощь к ближайшей станции. Медики, осмотрев пациента принимают решение о том, может ли этот человек продолжать путешествие или его необходимо снять с рейса и везти в больницу.

Безбилетный проезд