Что нужно знать туристам, которые планируют отпуск на эту осень

Таиланд разрешил туристам, привитым российской вакциной Sputnik V, въезжать без карантина.

Россия возобновила прямое и чартерное авиасообщение с Доминиканой, Южной Кореей и Чехией. Также увеличилось количество регулярных рейсов на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан, а число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх выросло втрое.

В конце августа ужесточили правила въезда в Черногорию. Теперь россиянам нужно сдавать тесты на коронавирус, либо предъявлять справку о перенесенном COVID-19 или сертификат о вакцинации.

С 30 августа в Греции вход в музеи, на выставки и посещение мест археологических раскопок стал возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа с момента получения результата). Кино, театры, клубы, заведения общепита и развлекательные центры в закрытых помещениях будут доступны только переболевшем или вакцинированным, но рестораны на территории отелей открыты и для непривитых постояльцев.

С 6 сентября в Турции пассажиры междугороднего транспорта (самолетов, автобусов и поездов) должны предъявлять отрицательный тест на Covid-19.Также турецкая авиакомпания Turkish Airlines ввела обязательное ПЦР-тестирование для пассажиров, путешествующих на внутренних рейсах.

Петербургский аэропорт Пулково запустил свой чат-бот в мессенджере Telegram для помощи пассажирам. Он поможет оперативно уточнять всю интересующую информацию без обращения в справочную службу аэропорта.

Студенты теперь могут купить билет на «Сапсан» со скидкой 50% за два часа до отправления поезда. Акция действует с 1 сентября до 31 октября и только на билеты базового и экономкласса. Чтобы подтвердить свой статус, в кассе пассажир должен предъявить студенческий или аспирантский билет, зачетную книжку или справку о том, что он учится на очном отделении в вузе.

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