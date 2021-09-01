5 вещей, которые выдают русского за границей

В целом, русские туристы не сильно отличаются от других путешественников, однако есть несколько вещей, по которым можно безошибочно их распознать. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Лекарства

Во многих странах тяжело купить необходимые лекарства, даже самые обычные, без рецепта. Поэтому запасливые россияне берут препараты на все случаи жизни.

Полотенце и тапочки

Несмотря, что на большинстве курортах предусмотрено все необходимое, российские туристы все равно возьмут полотенце, тапочки и многое другое со словами "а вдруг". А русские, которые едут налегке, наоборот увозят предметы личного пользования из отеля.

Сигареты

Ни для кого не секрет, что во многих странах сигареты стоят значительно дороже, чем в России. И поэтому некоторые русские туристы перед путешествием зачастую запасаются пачками сигарет, чтобы сэкономить.

Перекус

В дорожной сумке практически каждого россиянина можно обнаружить бутерброды, кофе, чайные пакетики, различные сладости и не только. И все дело, опять же в экономии, поскольку в аэропортах и на вокзалах цены действительно сильно завышены.

Пленка на чемодане