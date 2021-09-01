5 вещей, которые выдают русского за границей

В целом, русские туристы не сильно отличаются от других путешественников, однако есть несколько вещей, по которым можно безошибочно их распознать. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Во многих странах тяжело купить необходимые лекарства, даже самые обычные, без рецепта. Поэтому запасливые россияне берут препараты на все случаи жизни.
Несмотря, что на большинстве курортах предусмотрено все необходимое, российские туристы все равно возьмут полотенце, тапочки и многое другое со словами "а вдруг". А русские, которые едут налегке, наоборот увозят предметы личного пользования из отеля.
Ни для кого не секрет, что во многих странах сигареты стоят значительно дороже, чем в России. И поэтому некоторые русские туристы перед путешествием зачастую запасаются пачками сигарет, чтобы сэкономить.
В дорожной сумке практически каждого россиянина можно обнаружить бутерброды, кофе, чайные пакетики, различные сладости и не только. И все дело, опять же в экономии, поскольку в аэропортах и на вокзалах цены действительно сильно завышены.
Многие аэропорты предлагают за некоторую сумму защитить ваш багаж специальным материалом. Но большинство русских туристов используют альтернативный и более дешевый вариант, а именно пищевую пленку.