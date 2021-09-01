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5 вещей, которые выдают русского за границей

Мария Иглина
2 часа назад

В целом, русские туристы не сильно отличаются от других путешественников, однако есть несколько вещей, по которым можно безошибочно их распознать. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

5 вещей, которые выдают русского за границей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лекарства

Во многих странах тяжело купить необходимые лекарства, даже самые обычные, без рецепта. Поэтому запасливые россияне берут препараты на все случаи жизни.

Полотенце и тапочки

Несмотря, что на большинстве курортах предусмотрено все необходимое, российские туристы все равно возьмут полотенце, тапочки и многое другое со словами "а вдруг". А русские, которые едут налегке, наоборот увозят предметы личного пользования из отеля.

Сигареты

Ни для кого не секрет, что во многих странах сигареты стоят значительно дороже, чем в России. И поэтому некоторые русские туристы перед путешествием зачастую запасаются пачками сигарет, чтобы сэкономить.

Перекус

В дорожной сумке практически каждого россиянина можно обнаружить бутерброды, кофе, чайные пакетики, различные сладости и не только. И все дело, опять же в экономии, поскольку в аэропортах и на вокзалах цены действительно сильно завышены.

Пленка на чемодане

Многие аэропорты предлагают за некоторую сумму защитить ваш багаж специальным материалом. Но большинство русских туристов используют альтернативный и более дешевый вариант, а именно пищевую пленку.

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