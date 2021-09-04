Кто и за что может оштрафовать в поезде

Получить штраф в путешествии на поезде, откровенно говоря, довольно сложно. Существует не так много ограничений, за которые могут наказать рублем. Рассказываем о них читателям “Рамблера”.

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Первое, за что можно поймать штраф — курение. От вредной привычки придется отказаться на все время путешествия. За этим пристально следит антитабачное законодательство. Максимум, что вам удастся сделать — выкурить вожделенную сигарету на станции в отведенном для курения месте. Про тамбур можно забыть, предаваться вредной привычке там давно уже нельзя. Если вдруг попадетесь проводнику, есть шанс на первый раз отделаться предупреждением, но если не прислушаетесь, ждите штраф.

Распитие алкогольных напитков во время пути также может обернуться штрафом. Закон запрещает распитие спиртных напитков в общественных местах, а поезда под это понятие тоже попадают. Стоит отметить, что пригубить бокал вина в вагоне-ресторане вам никто не запретит, да и, если говорить откровенно, зачастую проводники “не замечают” сдержанные возлияния за дверью купе. Главное, знаете ли, знать меру и помнить, что с вами в вагоне едут и другие люди. В любом случае, помнить о том, что за распитие спиртных напитков в поезде могут выписать штраф, будет нелишним.

Штрафом карается также несанкционированная торговля в вагонах. Вряд ли, конечно, кому-то придет в голову идея пройтись по составу с целью продать что-либо, но знать о том, что это наказуемо, лишним не будет.

Также могут оштрафовать за умышленную порчу имущества в поезде.