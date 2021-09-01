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Три правила, как покупать в duty free и не переплатить

Дарья Амосова
3 часа назад

Магазины дьюти-фри также называют «зоной беспошлинной торговли»: товары в них продают без уплаты акциз, пошлин и налогов, которые обязательны при вывозе покупки за границу. Разбираемся, как в них покупать и правда ли, что так дешевле.

Три правила, как покупать в duty free и не переплатить
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Точки дьюти-фри располагаются в международных терминалах аэропортов: на зоне около гейтов, реже у стоек регистрации. Цель таких магазинов простая — побудить туриста со свободным временем до вылета прикупить себе товар, который он не может позволить себе дома.

То, что в таких магазинах товары дешевле — и правда, и миф. С одной стороны, можно сэкономить на желанной, но дорогой покупке. Местной торговой сети нужно по закону платить за массовый ввоз товара в страну, а вам — нет. Провозя товар как частное лицо и не превышая допустимый объем, можно сэкономить до 30% стоимости.

С другой стороны, магазин есть магазин. Точке надо платить за аренду, отчислять зарплату сотрудникам, закупать новые товары. Большинство таких магазинов сами устанавливают цены. Так что условная плитка шоколадка из дьюти-фри вряд ли будет дешевле подобной из магазина напротив вашего дома. А иногда и дороже.

  • Что покупать выгодно: алкоголь, табак и сигареты, парфюмерия и косметика премиальных брендов.
  • Что покупать невыгодно: еда, сладости, украшения, сувениры.

Как сэкономить

  • Сравните цены в дьюти-фри и в обычных магазинах. Вся информация есть в открытом доступе на сайтах. Убедитесь, что цена отличается хотя бы на 10%, дабы скомпенсировать место в багаже.
  • Узнайте про пошлины на разные типы товаров. Например, в Россию можно ввозить беспошлинно 3 литра алкоголя, а максимально — 5 литров. В лучшем случае придется доплатить за 2 литра, в худшем — выливать дорогой виски в туалет.
  • Покупайте на борту самолета. В полете часто раздают журналы с каталогом товаров, которые можно заказать прямо сейчас, а получить при посадке. Таким «магазинам» не надо платить за аренду или продавцам, и цены там бывают еще ниже, чем в аэропорту.
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