Три правила, как покупать в duty free и не переплатить

Магазины дьюти-фри также называют «зоной беспошлинной торговли»: товары в них продают без уплаты акциз, пошлин и налогов, которые обязательны при вывозе покупки за границу. Разбираемся, как в них покупать и правда ли, что так дешевле.

Точки дьюти-фри располагаются в международных терминалах аэропортов: на зоне около гейтов, реже у стоек регистрации. Цель таких магазинов простая — побудить туриста со свободным временем до вылета прикупить себе товар, который он не может позволить себе дома.

То, что в таких магазинах товары дешевле — и правда, и миф. С одной стороны, можно сэкономить на желанной, но дорогой покупке. Местной торговой сети нужно по закону платить за массовый ввоз товара в страну, а вам — нет. Провозя товар как частное лицо и не превышая допустимый объем, можно сэкономить до 30% стоимости.

С другой стороны, магазин есть магазин. Точке надо платить за аренду, отчислять зарплату сотрудникам, закупать новые товары. Большинство таких магазинов сами устанавливают цены. Так что условная плитка шоколадка из дьюти-фри вряд ли будет дешевле подобной из магазина напротив вашего дома. А иногда и дороже.

Что покупать выгодно: алкоголь, табак и сигареты, парфюмерия и косметика премиальных брендов.

алкоголь, табак и сигареты, парфюмерия и косметика премиальных брендов. Что покупать невыгодно: еда, сладости, украшения, сувениры.

Как сэкономить