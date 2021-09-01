Отдохнуть и не развестись: 5 правил совместного отдыха

Отпуск может как сблизить, так и разругать супругов. "Рамблер" делится советами, как организовать путешествие вдвоем, чтобы всем было хорошо.

Распланируйте траты заранее

Частая причина ссор в поездке — супруг потратил больше необходимого, и до конца поездки приходится экономить. Установите лимит на категории трат: например, не более пяти тысяч на сувениры друзьям. Так вы избежите ссор в отпуске (все же заранее прописано) и не останетесь без финансов после поездки.

Уважайте отдых друг друга

Каждый расслабляется по-разному. Жена хочет побыстрей сбегать на экскурсию и местным лавочкам, муж мечтает поваляться на теплом песке в спокойствии. И пускай так. И пусть каждый отдыхает, как хочет. Нет смысла тащить супруга в свою сторону, если вам там хорошо, а ему не очень. Вспомните, чем все закончилось у лебедя, рака и щуки.

Установите границы дозволенного

На отдыхе мы становимся более расслабленными, и шанс рискованного поведения увеличивается даже у верных супругов. Кто-то просто уходит в бар, не предупредив второго, кто-то начинает курортный роман и рвет все связи. Немного уходить в загул (в разумных рамках) — нормально, надо же как-то спускать пар. Определите, какая точка считается невозвратной. Например, флиртовать с хостес в отеле можно, а приглашать на коктейль — уже нельзя.

Проведите вечер вместе (без телефонов!)

В отпуске можно вспомнить, почему вы вообще поженились и решили проводить путешествия вдвое. Сходите на ужин, прогуляйтесь по набережной, сделайте забавные фотографии у местных достопримечательностей, купите друг другу приятные подарки.

Отдыхайте раздельно — это нормально