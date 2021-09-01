Что такое "бархатный путь" на железной дороге

Если вы часто путешествуете по железной дороге, вероятно, слышали о таком поэтическом названии как “бархатный путь”. Если же нет, читайте в материале “Рамблера” о том, что это такое и где этот путь можно встретить.

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По “бархатному пути” поезда двигаются плавно и практически бесшумно. Достигается этот эффект за счет особой укладки железнодорожного полотна. Участок дороги монтируется из сварных рельсовых плетей, которые длиннее обычного рельса, бесстыковым способом. Благодаря такой конструкции сохраняется полотно от преждевременного износа, снижается расход электроэнергии и топлива, а пассажиры чувствуют себя на таких участках дорог максимально комфортно.

В России “бархатный путь” есть на некоторых участках Транссибирской магистрали, над Керченским проливом, Южноуральской железной дороге по направлению к Челябинску и на Красноярской железной дороге.