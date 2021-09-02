Самые важные дела, которые нужно сделать перед отпуском

Даже если вы профессионал по сбору чемоданов, отпуск — это всегда стресс. Переживают туристы не только за чемоданы, но и за дом, который остается без присмотра. Чтобы понять, о каком важном деле вы забыли, "Рамблер" публикует главные вещи, которые важно успеть сделать перед отпуском.

Неделя до отпуска

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Вообще, если готовиться к отъезду заранее, то последние секунды дома не будут похожи на плохую комедию. Поэтому примерно за неделю важно закрыть проблемы со здоровьем, особенно это касается зубов.

Также необходимо проверить автомобиль или решить, где он будет находиться, пока вас не будет дома. Многие туристы советуют сдать авто на профилактику в это время.

Скачайте на телефон карты и билеты, распечатайте сканы документов на случай, если потеряете их в дороге. Обязательно оплатите счета. Конечно, в идеале успеть убраться в квартире, но знаем, что не всегда позволяет тайминг. Однако возвращаться в чистый дом всегда приятнее.

Отпуск пройдет спокойнее, если вы заранее озаботитесь правилами провоза багажа, маршрутом грядущего путешествия и снимите наличные в нужной валюте. В таком случае, вам не придется искать банкомат в неизвестном месте.

Несколько дней до отпуска

За несколько дней решаем конкретные вопросы: куда отправить питомца и кому дать запасной ключ от дома. А еще можно устроить большую стирку, чтобы поехать в отпуск в свежей одежде.

Сообщите близким срок поездки и примерный маршрут, дайте контактные номера знакомых и адрес отеля, где будете жить. Купите туристическую страховку, на случай, если произойдет травма или какая-то болезнь.

Обязательно избавьтесь от еды, которая быстро портится, иначе дома вас будет ждать только гнилостный аромат. Полейте цветы, можно также приобрести дренаж для цветов, чтобы вода сохранялась на более долгий срок.

Сложите предметы личной гигиены в отдельную сумочку, чтобы их было удобно достать. Обычно в дорогу покупают зубную щётку и небольшой тюбик пасты. Обязательно приобретите переносное зарядное устройство. Теперь можно собирать чемодан!

Уезжаем

Осмотрите квартиру, ничего не забыли? Обязательно положите в мелкую сумку документы, билеты и деньги. Так их будет легко достать на вокзале.

Закройте окна и шторы, вынесите мусор, выключите свет и электрические приборы, перекройте газ и воду. А перед выходом обязательно полейте оставшиеся в квартире растения.