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Без денег: что делать, если банк заблокировал карту в поездке

Дарья Амосова
39 минут назад

Иногда банки блокируют карты, у которых замечена подозрительная активность — например, чрезмерные траты или снятие средств за границей. Обычно такое случается, если владелец отправляется в путешествие и не оповещает банк. «Рамблер» рассказывает, что делать в подобной ситуации.

Банк заблокировал карточку в поездке: что делать
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Банк отслеживает, как и где вы расплачиваетесь. Когда система отслеживает необычные действия, то отмечает их как подозрительные. Если несвойственных действий много, банк блокирует карту: теперь нельзя оплатить ей в магазине или снять наличные.

Путешественница Дарья рассказывает, как столкнулась с подобным, отдыхая в Италии:

«Прилетели в аэропорт Милана, купили с парнем салат и сок из автомата. Когда добрались до центра на автобусе, не смогли купить там билеты — карту заблокировали».

Чтобы блокировок не было, банк необходимо предупреждать о сроках и маршруте поездки заранее.

Но большинство путешественников не знает об этом, а потому попадает в неудобные ситуации.

После блокировки банк свяжется с клиентом (по звонку или смс) и уточнит, кто совершил последние операции. После подтверждения ваши данные меняются и карту разблокируют.

Однако часто в поездке туристы не берут телефон. В этом случае карту блокируют надолго.

Как предупредить банк об отъезде

  • Позвонить на горячую линию;
  • В отделении банка (если поездка длительная);
  • В мобильном приложении (опция «Операции за границей»);

Как вернуть доступ к деньгам

  • Позвонить по официальному телефону банка. Он есть на сайте или в приложении;
  • Снять наличные под контролем банка. Банк отменяет блокировку на пару минут, если вы докажете свою личность, но не может отменить полную проверку;
  • Если карту заблокировал не банк, а платежная система, перевести деньги на другой счет через мобильное приложение.
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