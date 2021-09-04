Банк заблокировал карточку в поездке: что делать

Иногда банки блокируют карты, у которых замечена подозрительная активность — например, чрезмерные траты или снятие средств за границей. Обычно такое случается, если владелец отправляется в путешествие и не оповещает банк. «Рамблер» рассказывает, что делать в подобной ситуации.

Банк отслеживает, как и где вы расплачиваетесь. Когда система отслеживает необычные действия, то отмечает их как подозрительные. Если несвойственных действий много, банк блокирует карту: теперь нельзя оплатить ей в магазине или снять наличные.

Путешественница Дарья рассказывает, как столкнулась с подобным, отдыхая в Италии:

«Прилетели в аэропорт Милана, купили с парнем салат и сок из автомата. Когда добрались до центра на автобусе, не смогли купить там билеты — карту заблокировали».

Чтобы блокировок не было, банк необходимо предупреждать о сроках и маршруте поездки заранее.

Но большинство путешественников не знает об этом, а потому попадает в неудобные ситуации.

После блокировки банк свяжется с клиентом (по звонку или смс) и уточнит, кто совершил последние операции. После подтверждения ваши данные меняются и карту разблокируют.

Однако часто в поездке туристы не берут телефон. В этом случае карту блокируют надолго.

Как предупредить банк об отъезде Позвонить на горячую линию;

В отделении банка (если поездка длительная);

В мобильном приложении (опция «Операции за границей»);