Как аэропорты зарабатывают на туристах

Вы зарегистрировались на рейс, кинули багаж на стойку, прошли зону досмотра и паспортный контроль... Чем заняться в ожидании вылета? Многие туристы гуляют по аэропорту, заходя в бутики и duty-free отделы. Продавцы об этом знают и умело пользуются. «Рамблер» рассказывает, какие психологические приемы используют в аэропорту, чтобы увеличить прибыль местных магазинов.

Расположение магазинов

Администрация аэропорта заинтересована в том, чтобы расположить киоски и бутики как можно выгодней. Во-первых, большинство точек расположено с правой стороны, так как большинство покупателей — правши. Во-вторых, торговые ряды установлены «серпантином», чтобы человек спокойно по ним бродил и натыкался на новые товары.

Сувениры с отдыха

Витрины магазинов украшают и ставят на них самые желанные товары, чтобы потенциальный покупатель не смог пройти мимо. Например, на самом видном месте всегда будут сувениры, еда и одежда с местным колоритом. В Сочи это будут ракушки, в Сибири — кедровые орехи, в Швейцарии — сыр и шоколад. На такие вещи обращают внимание туристы, забывшие купить подарки для семьи (а таких очень много!) или путешественники, которые хотят напоследок приобрести что-то запоминающееся.

Зона ожидания

В аэропорт советуют приезжать за 2-3 часа до вылета. И правильно: неизвестно, будет ли очередь на зоне досмотра и паспортном контроле. Однако большинство людей и так приезжает заранее, регистрируются онлайн или на специальных стойках. В итоге туристы попадают в зону ожидания, где сидят 60 минут и больше.