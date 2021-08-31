Пять способов заработать на фото из путешествий

Кадры, грузом лежащие в памяти телефона или фотоаппарата, могут принести вам деньги. «Рамблер» рассказывает, как заработать на фото из поездок.

Фото: depositphotos depositphotos

Как это работает

Фотографии из поездок можно монетизировать, загрузив их в фотобанки, фотостоки или специальные приложения. Взгляните на картинку выше — это кадр из фотостока. Редакторы «Рамблера» и других СМИ используют такие фотографии каждый день.

Загружать фото можно с помощью приложений для iOS и Android.

Популярные фотостоки ShutterStock

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AdobeStock

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Приложения, куда можно загружать фото Twenty20

Scoopshot

Snapwire

Foap

Eyem

ShutterStock Contributor

Неважно, с помощью чего сделан кадр — iPhone, другой телефон, зеркальный или пленочный фотоаппарат. Главное, чтобы он соответствовал критериям (определенный размер, никакого насилия в кадре), был качественным и интересным.

К примеру, в интернете масса фотографий Эйфелевой башни. Такие кадры всегда актуальны, но не факт, что покупатель выберет именно ваш среди тысяч других. А вот кадры Новокузнецка более редки. Их приобретут не сразу, но если альтернатив в интернете нет, рано или поздно покупатель найдется.

Покупают такие кадры разные компании: СМИ, рестораны, рекламные агентства, глянцевые журналы. Им проще заплатить несколько долларов за снимок, чем делать его самому.

Профессиональные фотографы зарабатывают на фотографиях до $500 в месяц. Для обычного пользователя продажа фото — это скорее хобби с дополнительным заработком ($15-20).

Иногда кадр просят дополнить ключевыми словами, которые облегчат поиск — в стиле «толпа», «дерево», «Москва». Такие теги помогают быстрее продать фотографию.