Пять способов заработать на фото из путешествий

Кадры, грузом лежащие в памяти телефона или фотоаппарата, могут принести вам деньги. «Рамблер» рассказывает, как заработать на фото из поездок.
Фотографии из поездок можно монетизировать, загрузив их в фотобанки, фотостоки или специальные приложения. Взгляните на картинку выше — это кадр из фотостока. Редакторы «Рамблера» и других СМИ используют такие фотографии каждый день.
Загружать фото можно с помощью приложений для iOS и Android.
Неважно, с помощью чего сделан кадр — iPhone, другой телефон, зеркальный или пленочный фотоаппарат. Главное, чтобы он соответствовал критериям (определенный размер, никакого насилия в кадре), был качественным и интересным.
К примеру, в интернете масса фотографий Эйфелевой башни. Такие кадры всегда актуальны, но не факт, что покупатель выберет именно ваш среди тысяч других. А вот кадры Новокузнецка более редки. Их приобретут не сразу, но если альтернатив в интернете нет, рано или поздно покупатель найдется.
Покупают такие кадры разные компании: СМИ, рестораны, рекламные агентства, глянцевые журналы. Им проще заплатить несколько долларов за снимок, чем делать его самому.
Профессиональные фотографы зарабатывают на фотографиях до $500 в месяц. Для обычного пользователя продажа фото — это скорее хобби с дополнительным заработком ($15-20).
Иногда кадр просят дополнить ключевыми словами, которые облегчат поиск — в стиле «толпа», «дерево», «Москва». Такие теги помогают быстрее продать фотографию.