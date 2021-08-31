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Пять способов заработать на фото из путешествий

Дарья Амосова
22 часа назад

Кадры, грузом лежащие в памяти телефона или фотоаппарата, могут принести вам деньги. «Рамблер» рассказывает, как заработать на фото из поездок.

Пять способов заработать на фото из путешествий
Фото: depositphotosdepositphotos

Как это работает

Фотографии из поездок можно монетизировать, загрузив их в фотобанки, фотостоки или специальные приложения. Взгляните на картинку выше — это кадр из фотостока. Редакторы «Рамблера» и других СМИ используют такие фотографии каждый день.

Загружать фото можно с помощью приложений для iOS и Android.

Популярные фотостоки
  • ShutterStock
  • Depositphotos
  • iStockPhoto
  • AdobeStock
  • 123RF
Приложения, куда можно загружать фото
  • Twenty20
  • Scoopshot
  • Snapwire
  • Foap
  • Eyem
  • ShutterStock Contributor

Неважно, с помощью чего сделан кадр — iPhone, другой телефон, зеркальный или пленочный фотоаппарат. Главное, чтобы он соответствовал критериям (определенный размер, никакого насилия в кадре), был качественным и интересным.

К примеру, в интернете масса фотографий Эйфелевой башни. Такие кадры всегда актуальны, но не факт, что покупатель выберет именно ваш среди тысяч других. А вот кадры Новокузнецка более редки. Их приобретут не сразу, но если альтернатив в интернете нет, рано или поздно покупатель найдется.

Покупают такие кадры разные компании: СМИ, рестораны, рекламные агентства, глянцевые журналы. Им проще заплатить несколько долларов за снимок, чем делать его самому.

Профессиональные фотографы зарабатывают на фотографиях до $500 в месяц. Для обычного пользователя продажа фото — это скорее хобби с дополнительным заработком ($15-20).

Иногда кадр просят дополнить ключевыми словами, которые облегчат поиск — в стиле «толпа», «дерево», «Москва». Такие теги помогают быстрее продать фотографию.

Советы

  1. Помещайте в кадр людей. Кадры с туристами, местными жителями и просто красивыми людьми продаются лучше. Особенно, если человек на фото радостный или увлеченный. Так кадр не просто уникальный, но и передает эмоцию, нужную покупателю.
  2. Делайте горизонтальную ориентацию снимка. Горизонтальные кадры не «крадут» пространство текста, как вертикальные, и их чаще выбирают.
  3. Фотографируйте с необычного ракурса. Есть миллион кадров Храма Василия Блаженного, снятого в анфас. Попробуйте сделать свой кадр особенным, сняв место снизу, с моста или через необычную линзу.
  4. Оставляйте пространство вокруг объекта. На кадрах с «рамками» проще писать текст, а потому дизайнеры чаще скачивают такие фото для оформления.
  5. Не пытайтесь продать все фотографии. Вы предоставляете продукт, и он должен быть качественным. Минимально подредактируйте баланс белого, шум и цвета. Это можно сделать в любом фоторедакторе или вручную на компьютере.
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