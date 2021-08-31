Каких мест в плацкарте лучше избегать и почему

Один из самых бюджетных способов путешествия внутри страны — плацкартные вагоны. Комфортными их вряд ли назовешь, но чтобы добраться из пункта А в пункт Б с наименьшими финансовыми затратами, такие вагоны — вариант практически идеальный. Нервные же затраты можно минимизировать, если знать, на какие места в плацкартном вагоне стоит обратить внимание, а от покупки каких точно надо отказаться. Читайте об этом в материале “Рамблера”.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Конечно, предсказать, кто станет вашим соседом по плацкарту - вежливый взрослый или непоседа-ребенок - невозможно, зато можно попробовать избежать неудобных мест.

Видео дня

Во-первых, некомфортными точно будут места у туалета (с 33 по 36). Вряд ли положительные впечатления путешествию добавят запахи, исходящие из уборной или тамбура (несмотря на запрет курения в поездах, многие пассажиры игнорируют требования). Кроме того, в туалет ваши попутчики будут ходить не только днем, но и ночью, а значит, с желанием выспаться придется попрощаться.

Неудачным выбором места также будут боковые полки. Высоким людям их бронировать точно не стоит: как правило “боковушки” имеют небольшую длину, поэтому расположиться с комфортом на них не получится. Кроме того, пассажиров на боковых полках часто задевают проходящие мимо люди, выспаться у вас вряд ли получится. Прибавьте к этому еще и то, что спать придется на виду у других (закрыться даже шторкой на боковых местах не получится), а также тот факт, что во время сна при расположении на “боковушках” ваша голова окажется в непосредственной близости у ног спящего впереди попутчика.

Не слишком удачная идея бронировать верхние боковые полки (хотя они и дешевле), если вы отправляетесь в путь дневным рейсом (или большая часть путешествия будет проходить днем). В данной ситуации стоит выбрать нижнюю полку: будет возможность менять ее положение и пользоваться столиком, когда вам этого захочется, не спрашивая разрешения соседа. В ночных же рейсах, наоборот, лучше предпочесть верхнюю полку.