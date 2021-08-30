Четыре совета как сохранить багаж во время перелета

Заполучить проблемы с багажом во время путешествия — страшный сон любого туриста. Потерянный, поврежденный или доставленный с задержкой чемодан точно не добавит положительных впечатлений отпуску. Как сохранить свой багаж в целости и сохранности и не переживать за него, читайте в материале “Рамблера”.

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Вещи отправляются в багажное отделение сразу после того, как багаж зарегистрирован сдан. Куда именно направить тот или иной чемодан определяют сканеры на конвейерах, считывающие штрихкоды с багажных бирок. Чтобы путешествие вашего чемодана прошло гладко и ваша встреча состоялась вовремя и без неприятных моментов, следуйте простым советам, которые помогут вам сохранить время и нервы.

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Купите яркий чемодан или чехол для него

Случается, что багаж успешно долетает до конечной точке и даже отправляется в путешествие по багажной ленте, но вот в руки к хозяину попасть не получается. Похожие друг на друга и не отличающиеся друг от друга по цвету чемоданы и сумки очень легко перепутать. Что, собственно, и происходит регулярно во всех аэропортах мира. Облегчить себе жизнь можно, выбрав наиболее необычный чемодан яркого и запоминающегося цвета или чехол для багажа с замысловатым рисунком. Ну или хотя бы повяжите на ручку чемодана яркую ленту.

Прикрепите к чемодану бирку

На этой бирке напишите свое имя и номер телефона и прикрепите ее к ручке чемодана. Так, во-первых, вы сразу поймете, свой ли багаж сняли с ленты, а во-вторых, авиакомпании будет проще связаться с вами, если возникнут какие-то проблемы.

Снимите старые багажные бирки

Во время регистрации багажа, на ваш чемодан будет наклеена новая багажная бирка. Если же на багаже остались бирки с прошлых перелетов, это может запутать систему сортировки багажа. Чемодан отправится на дополнительную ручную проверку и вылететь в пункт назначения уже с опозданием. Вряд ли ожидание багажа доставит вам радость. Поэтому просто проследите, что на чемодане не сохранились старые бирки со штрихкодами.

Приезжайте в аэропорт заранее